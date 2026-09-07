En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Unión vs. Instituto

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Instituto

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La AFA define amistosos para la despedida de Messi en la próxima fecha FIFA

La AFA ya tiene definidos los próximos enfrentamientos en los que el astro aprovechará para despedirse de la Scaloneta. Dónde y cuándo se disputarían.

07/09/2026 | 21:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lionel Messi

FOTO: Lionel Messi

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) — A una semana del impacto por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, la AFA está organizando los próximos partidos amistosos de fecha FIFA que disputará la "Scaloneta", donde se enfrentará a Burkina Faso y Benín, en el país.

Según información de la agencia Noticias Argentinas, la AFA aún no ha confirmado estos encuentros, ya que se espera una resolución del ente del fútbol mundial para definir si estos partidos serán considerados amistosos Clase A.

Además, la AFA está gestionando las sanciones de tres jugadores de la Albiceleste tras los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026: Leandro Paredes con 10 partidos, Nahuel Molina con siete y Thiago Almada con uno. Estas sanciones fueron aprobadas por la FIFA a raíz de la solicitud de la AFA para que puedan cumplirse en amistosos Clase A o en partidos oficiales.

Un aspecto crucial es que la FIFA no considera automáticamente los partidos que se realicen en Argentina como amistosos Clase A. Si no se validan como tales, los tres futbolistas no podrán descontar sus fechas de sanción.

Para evitar esta situación, la intención es que la ventana FIFA se lleve a cabo en el país. Si no se confirma, se analizarán modificaciones en el calendario.

Lionel Scaloni ya ha comenzado a evaluar a los convocados y planea realizar entre dos y tres amistosos en esta ventana, aunque tiene la opción de jugar hasta cuatro encuentros.

La Selección podría enfrentarse a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires y a Benín el 6 de octubre, aunque aún se espera la oficialización de la AFA y la confirmación de la sede y el horario. Los estadios que se mencionan como posibles sedes son el Monumental de Buenos Aires y el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Lectura rápida

¿Qué partidos se están organizando?
Se están organizando amistosos contra Burkina Faso y Benín.

¿Cuándo se jugarán?
Los partidos podrían disputarse el 3 y el 6 de octubre.

¿Dónde se jugarán los partidos?
En Buenos Aires y Córdoba, en estadios como el Monumental y el Mario Alberto Kempes.

¿Qué sucede con los jugadores sancionados?
Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada tienen sanciones que dependen de la homologación de los partidos.

¿Quién está a cargo de la selección?
Lionel Scaloni es el entrenador y está evaluando a los convocados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf