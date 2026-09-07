El presidente colombiano apoya a exmilitar en juicio de EE.UU. por el caso del Palacio de Justicia

FOTO: Presidente colombiano respalda a exmilitar ante juicio en EEUU por caso del Palacio de Justicia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ha solicitado la activación de la diplomacia para respaldar al exmilitar Luis Alfonso Plazas Vega, quien se prepara para enfrentar un juicio civil en Estados Unidos. De la Espriella considera que Plazas Vega actuó como un "héroe" en uno de los episodios de violencia más recordados en la historia reciente del país.

El exmilitar, de 82 años, está siendo demandado en una corte del Distrito Sur de Florida por las tres hijas del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, quien supuestamente fue torturado y ejecutado extrajudicialmente. La demanda se presentó en 2022 y el juicio está programado para comenzar este martes. Al tratarse de un juicio civil, el gobierno colombiano no actúa como acusador.

El caso de Urán Rojas se inscribe en el contexto del asalto armado al Palacio de Justicia en 1985, llevado a cabo por miembros de la guerrilla M-19. Durante el ataque, los funcionarios y civiles presentes fueron tomados como rehenes, y los guerrilleros exigieron un juicio público contra el entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).

El gobierno de la época decidió no negociar y lanzó un operativo militar para recuperar el control del palacio, lo que resultó en enfrentamientos y numerosos incendios. Plazas Vega, quien era el comandante de la Escuela de Caballería de la Brigada XIII del ejército, tuvo un papel clave en esta operación.

A pesar de que han pasado casi cuatro décadas desde el suceso, aún persisten muchas incógnitas sobre lo ocurrido, incluyendo el número de víctimas fatales.

Cruce de versiones

Las demandantes, Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegaín, han señalado que los militares informaron a su familia que el magistrado murió durante el fuego cruzado. Sin embargo, cuestionan esa versión, argumentando que se encontraron pertenencias de su padre en una bóveda de la Brigada XIII años después.

Además, han surgido grabaciones y testimonios de testigos que afirman haber visto al magistrado salir con vida del Palacio de Justicia en compañía de miembros del ejército.

Plazas Vega ya fue juzgado en Colombia por las desapariciones relacionadas con el Palacio de Justicia, cumpliendo casi ocho años de prisión. En 2015, la Corte Suprema de Justicia anuló su condena, determinando que no había pruebas suficientes sobre su responsabilidad penal.

"El coronel Plazas Vega es un héroe de la Patria", defendió De la Espriella en la red social X, recordando que la corte colombiana lo absolvió tras años de lo que él considera una "persecución" judicial.

El presidente colombiano ha instruido al canciller Omar Bula y a la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, a evaluar el caso de Plazas Vega y ofrecerle apoyo, una medida poco común para un mandatario que interviene en asuntos judiciales de un ciudadano en otro país, especialmente en un caso que no involucra al Estado.

"Si el coronel tiene que enfrentar situaciones jurídicas por cuenta de hechos ocurridos en el ejercicio de su deber, en defensa de la Patria, es deber del Estado acompañarlo", explicó De la Espriella.

Plazas Vega ha solicitado a la corte estadounidense que anule el caso, alegando su absolución en Colombia y la falta de agotar los recursos legales en su país por parte de las demandantes. Sin embargo, su petición fue rechazada.