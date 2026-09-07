Ulrich Siegmund, el carismático candidato que revitaliza a la ultraderecha alemana

BERLÍN — El carismático Ulrich Siegmund, de 35 años, ha logrado dar una nueva imagen a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), combinando promesas de un futuro mejor con un toque de nostalgia que ha resonado con muchos votantes. Su liderazgo ha llevado al partido a conseguir su mejor resultado hasta la fecha en las elecciones regionales del pasado domingo en Sajonia-Anhalt, aunque se quedó a las puertas de obtener la mayoría absoluta, lo que les permitiría formar el primer gobierno estatal de extrema derecha en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

La campaña de la AfD estuvo marcada por la presencia de Siegmund, cuyo rostro aparecía en carteles por toda la región, acompañada del lema "todo es posible". Durante los actos, los simpatizantes hacían largas filas para tomarse selfies con él, evidenciando su conexión con el electorado.

A pesar de que la AfD es conocida por sus posturas prorrusas y antiinmigración, Siegmund ha optado por un enfoque más moderado, evitando declaraciones extremas y presentándose como un político cercano a la gente. No obstante, después de las elecciones, dejó claro que el partido no cambiará sus posiciones fundamentales por el deseo de formar coaliciones.

Con un trasfondo en administración de empresas y experiencia previa en el partido Unión Demócrata Cristiana, Siegmund ha sido legislador en el parlamento estatal de Magdeburgo durante diez años y colíder del grupo parlamentario de la AfD desde 2022. Durante la pandemia, utilizó las redes sociales para criticar las restricciones impuestas, lo que le ayudó a construir una sólida base de seguidores.

El joven candidato ha evocado un sentido de nostalgia por el pasado, afirmando que los votantes desean "volver a la vieja Alemania segura". Esta conexión con la historia se ha manifestado en sus recorridos de campaña, donde ha utilizado motonetas Simson, un símbolo de la Alemania Oriental, lo que le permitió atraer a un electorado que añora esos tiempos.

Sin embargo, su enfoque no ha estado exento de críticas. La familia de la marca Simson, cuyos antepasados judíos sufrieron persecuciones durante el régimen nazi, ha expresado su desacuerdo con el uso de este símbolo por parte de la AfD. A su vez, la rama regional del partido ha sido clasificada por la agencia de inteligencia interior como un grupo de extrema derecha comprobado.

Siegmund también ha estado en el centro de controversias, como su participación en un encuentro en Potsdam en 2023, donde se discutieron propuestas de "remigración" para deportar inmigrantes, lo que generó grandes protestas. Aunque fue apartado de su cargo como presidente de la comisión de asuntos sociales del parlamento estatal, él defendió su presencia en el evento, afirmando que no significaba un respaldo a las ideas extremistas.

Durante un reciente debate televisivo, el actual gobernador estatal, Sven Schulze, fue cuestionado sobre si Siegmund es un extremista de derecha. Schulze evitó emitir un juicio personal, pero comentó que Siegmund se rodea de "personas muy extremistas".

La AfD ha rechazado las acusaciones de extremismo, y Siegmund ha declarado: "Aquí nadie tiene que tener miedo, todo lo contrario. Toda persona honesta en Sajonia-Anhalt se beneficiará de un gobierno encabezado por la AfD".

Wolfgang Merkel, profesor de ciencias políticas, observó que Siegmund proyecta una imagen amigable y accesible, en contraste con el lenguaje más provocador de otros líderes de la AfD. Sin embargo, advirtió que evitar conflictos no necesariamente indica una postura moderada.