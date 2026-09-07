Lazio se posiciona en la cima de la Serie A tras vencer 2-1 a Udinese con gol de Frattesi

FOTO: Frattesi da al Lazio el liderato en la Serie A con otra victoria por 2-1 ante Udinese

Davide Frattesi volvió a ser protagonista al anotar en su tercer partido consecutivo, contribuyendo a que Lazio remontara y venciera a Udinese por 2-1 en la Serie A. Este triunfo marca la tercera victoria seguida del equipo romano en el torneo.

Frattesi, quien ya había sido el autor del gol en las victorias previas de Lazio por 1-0 frente a Genoa y Bologna, realizó una barrida para conectar un centro raso en el minuto 75, logrando así igualar el marcador tras el gol inicial de Jesper Karlstrom, que había puesto a Udinese en ventaja en el minuto 49.

Pocos minutos después, Frattesi fue reemplazado por Albert Gudmundsson, quien en su debut con Lazio, a tan solo dos minutos del final, logró marcar con un potente cabezazo.

Esta victoria posiciona a Lazio como colíder de la Serie A con un total de nueve puntos en tres partidos, empatando en el primer lugar con Roma e Inter de Milán. Por su parte, Udinese se mantiene en la décima posición.

En otro partido, Daniel Maldini, jugador cedido por Atalanta, anotó el primer gol de Cagliari tras desviar un córner en la primera parte. Aunque el equipo local dominó gran parte del encuentro, no pudo aumentar su ventaja.

En el segundo tiempo, Paul Mendy vio cómo su disparo raso se estrelló en el poste, y poco después, Maldini también envió un tiro libre que impactó en la madera. Esta victoria permitió a Cagliari escalar a la parte alta de la tabla, mientras que Lecce descendió al 14º lugar.