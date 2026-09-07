Preocupa el auge de las apuestas en adolescentes y jóvenes: "El panorama es horrible"

FOTO: Crecen las apuestas online en jóvenes: ARCA reporta un aumento del 40% durante el Mundial

Las apuestas comenzaron a ocupar un lugar cada vez más visible en los hábitos de los jóvenes. Al fenómeno de las plataformas online y los pronósticos deportivos se suma ahora una modalidad presencial: grupos de amigos de entre 18 y 25 años que eligen ir al casino antes de salir a bailar.

La tendencia preocupa a especialistas en ludopatía, que advierten sobre una relación cada vez más temprana entre los jóvenes y el juego y sobre las consecuencias que pueden aparecer cuando las apuestas dejan de ser una actividad ocasional para convertirse en una conducta compulsiva.

La especialista en ludopatía Débora Blanca describió a Cadena 3 el escenario como “horrible” y puso el foco especialmente en el vínculo entre las apuestas, las billeteras virtuales y el endeudamiento.

Según explicó, el acceso es prácticamente inmediato: con un teléfono celular se puede pasar de la plataforma de apuestas a una billetera virtual y, ante la falta de dinero, incluso quedar expuesto a ofertas de préstamos que aparecen a través de las redes sociales.

“Al apostar con un click entran al casino, con el segundo a la billetera virtual y el algoritmo les ofrece por redes grupos de prestamistas”, señaló Blanca.

La especialista advirtió que el problema puede agravarse cuando los jóvenes no logran devolver el dinero. En esos casos, sostuvo, aparecen situaciones de amenazas y hostigamiento por parte de quienes prestaron el dinero.

El acceso al juego comienza cada vez antes

Blanca señaló que actualmente existen casos de chicos que comienzan a apostar a edades muy tempranas.

“Los chicos apuestan desde los 11, 12 o 13 años”, afirmó, y explicó que muchas veces quienes llegan a tratamiento lo hacen recién varios años después, cuando tienen entre 20 y 22 años.

En muchos casos, agregó, el pedido de ayuda aparece después de situaciones de fuerte angustia, especialmente ante las deudas, las amenazas de prestamistas o la imposibilidad de abandonar las apuestas.

La especialista también vinculó este fenómeno con un contexto social atravesado por la inmediatez y la búsqueda de gratificación. “Generaciones configuradas con lo inmediato, el salvarse, la dopamina. Todo eso nos interpela. Está complicado, y los padres desorientados”, sostuvo.

Del juego online a la previa en el casino

La expansión del fenómeno no se limita a las plataformas digitales. Según Blanca, las apuestas presenciales también comenzaron a ocupar un espacio dentro de los rituales sociales de los jóvenes.

“Las apuestas ocupan el lugar que antes tenían el tabaco o el alcohol como rito hacia la adultez”, planteó.

En ese sentido, señaló que algunos jóvenes incorporaron la visita al casino como parte de la salida nocturna: apostar antes de ir a bailar.

A la posibilidad de jugar desde el celular se suma así una alternativa presencial que busca atraer a un público joven. Blanca sostuvo que los casinos están siendo rediseñados para resultar más atractivos para ese segmento y remarcó una diferencia respecto de otros consumos: la apuesta incorpora una promesa de ganar dinero.

“Hay una promesa de ganancia de dinero que otros consumos no tienen, como tomar alcohol”, explicó.

Las apuestas deportivas, otro foco de preocupación

El crecimiento de las apuestas también alcanzó a los pronósticos deportivos, una modalidad especialmente vinculada al público joven y que ganó visibilidad durante el Mundial 2026.

El fenómeno plantea nuevos desafíos para las familias y para las autoridades, especialmente por la facilidad de acceso a las plataformas, la utilización de billeteras virtuales y la posibilidad de apostar en cualquier momento desde un teléfono celular.

Para Blanca, uno de los principales problemas es precisamente que el juego dejó de estar asociado exclusivamente a un espacio físico y pasó a formar parte de la vida cotidiana.

El desafío, advierte, es detectar a tiempo cuándo una práctica que comienza como entretenimiento se transforma en un problema de endeudamiento, angustia y pérdida de control, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Entrevista de "Viva la Radio"