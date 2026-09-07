Ellen Burstyn reflexiona sobre Marilyn Monroe en Venecia y su trayectoria en el cine

FOTO: En Venecia, Ellen Burstyn reflexiona sobre interpretar a Marilyn Monroe y una vida en el cine

VENECIA, Italia — En una sorprendente vuelta de tuerca en su carrera, Ellen Burstyn ha tomado el papel de Marilyn Monroe en un cortometraje a los 93 años. La idea surgió de la directora Maggie Gyllenhaal, quien propuso que Burstyn interpretara a Monroe a los 100 años en una audición, un concepto que resonó con la actriz.

El cortometraje titulado "Flesh Impact" se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde Burstyn recibió un León de Oro a la trayectoria, un reconocimiento a su extensa carrera en el cine.

A pesar de no haber conocido a Monroe, Burstyn compartió ciertas conexiones. Ambas tenían un masajista en común, quien le relató historias sobre la icónica actriz y le prestó un libro de Monroe que contenía recuerdos personales, como antiguos recibos.

"Yo sabía que ella no era lo que presentaba como su personaje y que, en realidad, ese es un personaje que ella creó", comentó Burstyn sobre Monroe. "Creó todo el concepto de Marilyn Monroe y lo interpretó".

En una ocasión, Burstyn se encontró con Monroe en un club nocturno, donde sintió que la actriz la reconoció, lo que la dejó honrada y emocionada al inicio de su carrera.

El cortometraje fue una idea poco convencional, impulsada por la empresa de automóviles de lujo Genesis, que propuso a Gyllenhaal realizar un proyecto en torno al centenario de Monroe, que se celebra en junio. Gyllenhaal pensó que Burstyn sería la actriz ideal para dar vida a este concepto.

"Tuve la sensación de que quizá esta era una oportunidad para que ella pensara las cosas de una manera nueva", expresó Gyllenhaal sobre la elección de Burstyn. Ambas actrices encontraron un enfoque común en su trabajo, buscando profundidad en sus interpretaciones.

A lo largo de su carrera, Burstyn ha experimentado un cambio en la industria cinematográfica. En sus inicios, no había mujeres en los sets de filmación, y la situación ha mejorado gracias a pioneras como Gloria Steinem, cuya influencia ha sido significativa.

Además de su trabajo en el cortometraje, Burstyn también participa en "Place to Be", un largometraje de Kornél Mundruczó, que se proyecta en el festival. A pesar de su vasta experiencia, Burstyn se siente abrumada por el reconocimiento que ha recibido.

"Me he estado preguntando: ¿por qué merezco esto? ¿Qué he hecho?", reflexionó Burstyn sobre su carrera de más de 50 años, que incluye un Oscar, un Tony y dos Emmys. Con alrededor de 150 películas en su haber, Burstyn sigue siendo una figura relevante en el cine.

El director del festival, Alberto Barbera, destacó su habilidad para retratar el dolor y la resiliencia con dignidad y autenticidad, lo que la convierte en un modelo a seguir en la actuación.

Sentada junto a Gyllenhaal, Burstyn expresó su gratitud por la oportunidad de participar en este proyecto, describiendo su atuendo de gala y reflexionando sobre su día especial. "De verdad estoy muy feliz de estar aquí y muy agradecida de recibir este premio", concluyó.