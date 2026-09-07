El presidente de Colombia presenta un plan empresarial para la reconstrucción del Chocó tras el terremoto

BOGOTÁ — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella presentó el lunes un ambicioso plan para la reconstrucción del departamento de Chocó, que fue el epicentro del devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Este sismo afectó gravemente el oeste del país, y el nuevo plan busca combinar esfuerzos del gobierno con el apoyo de empresas privadas.

Durante un evento en Quibdó, la capital de Chocó, De la Espriella invitó a empresarios a invertir en la región, la cual enfrenta serios desafíos económicos y sociales. "No hay una sola razón objetiva que condene a las gentes de este departamento al atraso", afirmó el presidente, destacando la riqueza natural y las oportunidades que ofrece la región.

El proyecto ha sido denominado "Plan Marshall", en alusión a la histórica iniciativa estadounidense que ayudó a reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entre las obras planificadas se incluye la construcción de cinco nuevas vías que conectarán Chocó con otros departamentos y con el océano Pacífico, facilitando el acceso a comunidades que actualmente solo son alcanzables por vía aérea o fluvial.

El costo estimado de estas vías es de aproximadamente 318.000 dólares, financiados en parte a través de un mecanismo de obras por impuestos, que permite a los empresarios cumplir con sus obligaciones fiscales mediante la realización de obras de infraestructura.

Además, el plan contempla un "régimen especial minero" que busca formalizar a los mineros que operan en la zona y ofrecer seguridad jurídica a los inversores interesados en la minería. La ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, explicó que este enfoque es parte de un esfuerzo más amplio para estabilizar la economía local.

El gobierno también se ha comprometido a proporcionar un "capital semilla" de aproximadamente 1.500 dólares a 1.000 emprendedores afectados por el terremoto, con el fin de reactivar la economía de la región.

El terremoto del 10 de agosto dejó un saldo trágico, con más de 330 muertos y 111 desaparecidos, afectando a más de 466.700 personas, muchas de las cuales perdieron sus hogares. La reconstrucción de Chocó es crucial no solo para la recuperación de sus habitantes, sino también para la estabilidad de la región en su conjunto.