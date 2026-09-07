Merz reafirma su compromiso con reformas a pesar del triunfo de la ultraderecha en Alemania

BERLÍN — En respuesta a la contundente victoria del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, el canciller alemán Friedrich Merz ha decidido intensificar su apoyo a reformas consideradas impopulares en la mayor economía de Europa. Este triunfo de AfD podría marcar el inicio de un gobierno estatal de extrema derecha, algo no visto desde la era nazi.

Merz expresó que su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), se siente "profundamente conmocionado" por lo que describió como "la derrota electoral más grave en décadas". Sin embargo, reafirmó su determinación de seguir adelante, afirmando que "rendirse no es una opción para mí".

AfD, conocido por su oposición a la migración y su postura favorable hacia Rusia, estuvo muy cerca de obtener la mayoría en las recientes votaciones. Este partido ha sido identificado como un grupo de ultraderecha por la agencia de inteligencia interior de Alemania y su éxito en Sajonia-Anhalt ha generado preocupación en el ámbito político nacional.

Compromiso con los aliados y los valores alemanes

La victoria de AfD representa un desafío significativo para Merz, especialmente en un contexto europeo marcado por la agresión de Rusia hacia Ucrania y tensas relaciones con Estados Unidos. El canciller afirmó que es crucial para Alemania demostrar que sus instituciones son "resilientes y estables" y que el país se mantendrá fiel a sus valores y a su Constitución.

"Sabemos que Alemania tiene una responsabilidad especial por su historia", agregó Merz, enfatizando la importancia de defender la libertad frente a Rusia. Alemania ha sido uno de los principales apoyos de Ucrania en su conflicto con Rusia.

La situación actual es compleja, ya que otros partidos se han negado a colaborar con AfD en un esfuerzo por mantener un "cortafuegos" contra la extrema derecha. A diferencia de otros países europeos, Alemania no ha tenido un partido de extrema derecha en el gobierno nacional o estatal, lo que hace que la actual situación sea aún más delicada.

Merz también reconoció que necesita justificar las reformas no solo de manera racional, sino también emocionalmente, a medida que su coalición gobernante enfrenta desafíos de popularidad y críticas por su gestión.