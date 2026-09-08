La desgarradora carta de despedida de la mamá al bebé muerto por el ataque de un pitbull

Lara, la madre de Owen González, el nene de 2 años que murió tras ser atacado por un pitbull en la ciudad de Alta Gracia, rompió el silencio en las redes sociales para dedicarle una desgarradora despedida a su hijo.

Hasta el momento, solo allegados y familiares se habían expresado públicamente por el trágico hecho.

La joven de 19 años acompañó su mensaje con fotos y videos que retratan distintos momentos cotidianos compartidos con el pequeño en su casa, plazas y paseos.

"Descansa en paz mi bebé, fuiste un niño muy feliz y nos hiciste feliz a todos, no te vamos a olvidar nunca mi bello angelito. El más travieso de todos, siempre hiciste todas las travesuras que quisiste, sé que pude haberte dado mucho más pero fuiste feliz con todo lo que tuviste", escribió en el inicio del posteo.

"Dame fuerzas para continuar"

En su carta, la joven expresó la profunda conmoción por la pérdida y recordó las vivencias del día a día con el pequeño Owen: "Mi amor, me duele tanto dejarte ir al cielo pero sé que estás descansando en paz y en un lindo lugar. Dame muchas fuerzas, que fuiste muy fuerte con todo lo que te tocó pasar; dame fuerzas para continuar la vida sin vos, mi compañero, mi bebé. La mami te ama mucho", manifestó.

"Desearía tenerte acá conmigo, sé que estarías mandándote alguna cagadita como siempre, corriendo de acá para allá o jugando con tu amigo León. Pero bueno mi amor, te dejo descansar en paz mi rey, cuídame siempre de todo lo malo que yo voy a lograr todo lo que quise que compartamos juntos. Te extraño tanto, Owen Lorenzo González", concluyó la madre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El estado de la causa judicial

Mientras la familia atraviesa el duelo, la investigación judicial por el ataque fatal sigue su curso. Por el hecho permanece detenido Alexis Juárez, de 30 años, dueño del perro pitbull que le causó las lesiones irreversibles al nene.

Juárez se encuentra imputado por el delito de homicidio culposo y permanece alojado en el establecimiento penitenciario de Bouwer a disposición de la Justicia.