Histórico: Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro
El argentino podría conseguir este galardón por novena ocasión en su carrera. Competirá con su compatriota Lautaro Martínez. "El Dibu", en tanto, luchará por el premio al Mejor Arquero.
08/09/2026 | 11:30Redacción Cadena 3
FOTO: El hombre de los récords: los ocho Balones de Oro de Lionel Messi.
El astro argentino Lionel Messi fue nominado por la revista France Football al Balón de Oro, el premio que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada.
Messi, que durante el Mundial 2026 cumplió 39 años, ya ganó este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
Nota en desarrollo.
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Lectura rápida
1. ¿Quién fue nominado al Balón de Oro?
Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro por France Football.
2. ¿Qué premio se le entrega a Messi?
Se le entrega el Balón de Oro, que reconoce al mejor jugador del mundo.
3. ¿Cuántos años cumplió Messi durante el Mundial 2026?
Messi cumplió 39 años durante el Mundial 2026.
4. ¿En qué años ganó Messi el Balón de Oro?
Messi ganó el Balón de Oro en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
5. ¿Quién otorga el Balón de Oro?
El Balón de Oro es otorgado por la revista France Football.