Marco Rubio inicia gira por América Latina para fortalecer estrategias antidrogas de Estados Unidos

MIAMI — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comenzó el martes una gira por tres naciones de América Latina, donde se reunirá con líderes conservadores alineados con Washington. Este viaje se da en un contexto en el que el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las operaciones militares contra el narcotráfico y busca expandir su influencia en el Hemisferio Occidental, con el fin de mejorar la seguridad energética de Estados Unidos y frenar la migración ilegal.

Rubio tiene previsto visitar Colombia para entrevistarse con el presidente Abelardo de la Espriella, justo después de haber cerrado un importante acuerdo petrolero con líderes de Venezuela, tras una intervención militar de Estados Unidos que derrocó al anterior mandatario, Nicolás Maduro, en enero. De la Espriella ha adoptado las políticas de Trump en diversas áreas, incluyendo la lucha contra las drogas, la inmigración y la energía.

De la Espriella representa a una nueva generación de conservadores que han llegado al poder y que respaldan el enfoque contundente de Trump en una región que anteriormente se había inclinado hacia la izquierda.

Al anunciar el viaje la semana pasada, el Departamento de Estado enfatizó que el secretario y los líderes de Colombia, Ecuador y Perú discutirán sobre una "cooperación reforzada en la lucha contra el narcoterrorismo, que representa una amenaza para nuestro hemisferio".

Este viaje coincide con una reciente operación en la que fuerzas estadounidenses interceptaron y hundieron una embarcación ecuatoriana vinculada al grupo criminal Los Choneros. Esta acción es parte de una serie de operaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, que se han intensificado desde hace un año, en paralelo a una dura ofensiva contra la migración ilegal desde América Latina.

En menos de dos semanas, esta fue la quinta embarcación atacada por fuerzas estadounidenses en la región, en su mayoría con el apoyo tácito de los líderes conservadores con quienes se reunirá Rubio.

A diferencia de las incursiones previas, en las que las personas a bordo de las embarcaciones fueron eliminadas, en este caso los ocupantes fueron entregados a las autoridades ecuatorianas. Este cambio en la estrategia se produce después de ataques que han resultado en la muerte de al menos 227 personas, a quienes el gobierno estadounidense califica de "narcoterroristas", aunque sin presentar pruebas concretas.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos dos ataques mortales el mes pasado, antes de iniciar la interceptación de estaciones flotantes de reabastecimiento que, según afirma, apoyan actividades ilícitas de narcotráfico en el mar.

Colombia refuerza su compromiso con la lucha antidrogas

El canciller colombiano Omar Bula destacó en un video que la visita de Rubio marca "el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos" y afirmó que desde Colombia se enfocarán en seguridad, comercio y defensa de valores compartidos.

De la Espriella ha prometido adoptar medidas drásticas contra los narcotraficantes y ha manifestado su intención de deportar a miles de migrantes que se encuentran en Colombia sin permisos, en su mayoría venezolanos. Además, está implementando cambios significativos en las políticas migratorias del país, que según él, contribuirán a reducir la delincuencia.

Desde su asunción, De la Espriella ha realizado al menos tres bombardeos contra grupos armados ilegales y ha intensificado las operaciones militares. Sin embargo, su estrategia ha enfrentado críticas debido a la muerte de menores durante los bombardeos.

Recientemente, identificó a varios líderes de grupos armados ilegales como "objetivos militares" y anunció que uno de ellos, Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", fue abatido por la policía.

Rubio concluirá su gira en Lima, donde se reunirá con la nueva presidenta Keiko Fujimori, quien también ha llevado a cabo un giro hacia la derecha en su política.