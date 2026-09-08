FOTO: Corte en la Ruta 40: derrumbe afecta el acceso a Bariloche desde El Bolsón

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Un importante derrumbe ha interrumpido la circulación en la Ruta Nacional 40 este martes, generando complicaciones para los automovilistas que transitan por la zona cordillerana de Río Negro, especialmente para aquellos que se dirigen entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el desprendimiento de rocas se produjo durante las primeras horas de la jornada y dejó grandes bloques de piedra sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir la circulación y a desplegar maquinaria pesada para despejar el área.

Las autoridades de Vialidad Nacional han comenzado un operativo para limpiar y sanear el camino. Durante la mañana, se solicitó a los automovilistas y transportistas evitar el sector y seguir las indicaciones del personal que trabaja en la ruta.

Este inconveniente afecta una de las principales conexiones terrestres de la región y puede causar demoras a quienes planean viajar hacia Bariloche o El Bolsón.

El derrumbe tuvo lugar a la altura del Lago Guillelmo, en el tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta San Carlos de Bariloche con El Bolsón.

La caída de rocas generó inicialmente una obstrucción total de la calzada. Hasta las 8:30 de este martes, el tránsito permanecía completamente interrumpido mientras se llevaban a cabo las tareas de remoción del material.

El operativo no solo está a cargo de Vialidad Nacional, sino que también participan Gendarmería Nacional, Protección Civil y personal de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, quienes realizan labores preventivas y coordinan la circulación.

Las autoridades han pedido a los conductores que no intenten atravesar el sector por su cuenta y que esperen las instrucciones de los agentes, debido tanto a la presencia de bloques de piedra como al movimiento de maquinaria pesada.

Los operarios están trabajando desde las primeras horas del martes para retirar las rocas y garantizar que la traza esté en condiciones seguras antes de permitir nuevamente el tránsito.

Según la información proporcionada durante la mañana, Vialidad Nacional estima que hacia las 15 horas podría regularizarse la circulación en ambos sentidos, siempre que las tareas se desarrollen según lo planeado.

Antes de una reapertura completa, se prevé que, una vez liberado un carril, se implemente tránsito asistido para descomprimir la acumulación de vehículos en la zona.

Por ello, quienes tengan planes de viajar por la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche deben considerar: el derrumbe ocurrió en el sector del Lago Guillelmo, el corte fue total durante la mañana, Vialidad Nacional está trabajando con maquinaria pesada, se podría habilitar primero un carril con tránsito asistido, y la normalización del tránsito se estima para alrededor de las 15 horas, dependiendo del avance de los trabajos.

La recomendación oficial es extremar las precauciones, respetar la señalización y las indicaciones del personal desplegado, y no intentar superar los controles mientras continúe el operativo.

Agencia NA