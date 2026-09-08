Israel cierra consulado británico en Jerusalén por sanciones de Londres

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Israel ha tomado la decisión de cerrar el consulado británico en Jerusalén como respuesta a las sanciones impuestas por el Reino Unido, que se originaron en la violencia ejercida por colonos israelíes contra palestinos en la ocupada Cisjordania.

Además, Israel ha anunciado la expulsión de diplomáticos británicos de un centro que supervisa el plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos en Gaza, y ha prohibido que las fuerzas de la Autoridad Palestina reciban entrenamiento británico. También se ha restringido la entrada a doce funcionarios británicos que deseaban visitar Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, rechazó las acusaciones realizadas por el secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, quien había señalado que los colonos israelíes estaban llevando a cabo una "limpieza étnica" en Cisjordania. Saar catalogó estas afirmaciones como "mentiras escandalosas", según reportó Le Monde.

"La medida británica es moralmente reprobable y constituye una flagrante injerencia en los asuntos de un estado soberano y en su proceso electoral", agregó Saar, en un contexto de elecciones que se llevarán a cabo el 27 de octubre, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu busca defender los asentamientos en Cisjordania.

El consulado británico, ubicado en Jerusalén Este, es parte de un territorio históricamente palestino que fue capturado por Israel durante la Guerra de los Seis Días de 1967. Israel sostiene que Jerusalén es su capital indivisa, una posición que no cuenta con reconocimiento internacional, salvo por algunos países, incluido Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

"Jerusalén Unificada es la capital de Israel y está bajo su plena soberanía", declaró Saar. "Cualquier actividad extranjera en la zona debe realizarse a través de los canales aceptados y acordados, y sin violar la soberanía de Israel".

Como parte de las represalias, Israel ha negado la entrada a 12 británicos que planeaban visitar el país, incluyendo a Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista y conocido defensor de la causa palestina.

La lista de personas a las que se les ha negado la entrada incluye a 11 miembros del Parlamento, entre los que se encuentra Zarah Sultana, quien se unió a Corbyn para formar el partido de izquierda Your Party.

Agencia NA