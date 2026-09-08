El presidente De la Espriella autoriza nuevamente el porte de armas en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció el martes la revocación de la suspensión de permisos para el porte de armas de fuego a nivel nacional, medida que había sido implementada en gobiernos anteriores. En un video difundido en la plataforma X, el mandatario conservador expresó: "No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse".

El nuevo decreto aclara que no se autoriza el porte libre de armas, sino que las personas podrán poseer y portar armas de forma excepcional, siempre que cuenten con un permiso estatal. De la Espriella subrayó que los requisitos para obtener estos permisos son "muy estrictos", indicando que los solicitantes deben cumplir con condiciones físicas, psíquicas y emocionales adecuadas, además de no tener antecedentes penales.

Esta medida forma parte de una de las promesas de campaña de De la Espriella, quien se impuso en las elecciones al senador Iván Cepeda, el cual representaba la continuidad de las políticas del presidente progresista Gustavo Petro (2022-2026).

El régimen de permisos para el porte de armas en Colombia fue establecido en 1993, permitiendo que cada gobierno decidiera si suspender o no el porte. Petro había restringido esta práctica, firmando un decreto que suspendía el porte de armas hasta diciembre de 2026. Sin embargo, De la Espriella ha decidido levantar esta restricción con el nuevo decreto.

El presidente defendió su postura, argumentando que el porte de armas no contribuye al aumento del crimen, afirmando que "el 99,9% de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales". Además, destacó que entre enero y septiembre se decomisaron aproximadamente 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban asociadas a delitos.

A pesar de estos cambios, Colombia continúa enfrentando desafíos significativos relacionados con grupos armados ilegales que luchan por el control de territorios estratégicos, a pesar de que hace más de una década se firmó un acuerdo de paz histórico con la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).