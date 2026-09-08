Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.
El sorteo número 18884 de la quiniela matutina se realizó el martes 8 de septiembre a las 15:00, destacando el número 8265 como el ganador a primera, conocido como "El Cazador".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18884 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8265, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8265
2° 9210
3° 2655
4° 9171
5° 1999
6° 7410
7° 1563
8° 2004
9° 8539
10° 8636
11° 5051
12° 7603
13° 8772
14° 1328
15° 9599
16° 4285
17° 9834
18° 1254
19° 1907
20° 1184
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18884 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 8265, conocido como A primera (El Cazador).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3 Argentina.