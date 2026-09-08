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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

El sorteo número 18884 de la quiniela matutina se realizó el martes 8 de septiembre a las 15:00, destacando el número 8265 como el ganador a primera, conocido como "El Cazador".

08/09/2026 | 15:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18884 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8265, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8265
2° 9210
3° 2655
4° 9171
5° 1999
6° 7410
7° 1563
8° 2004
9° 8539
10° 8636
11° 5051
12° 7603
13° 8772
14° 1328
15° 9599
16° 4285
17° 9834
18° 1254
19° 1907
20° 1184

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18884 de la quiniela matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 8 de septiembre a las 15:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número 8265, conocido como A primera (El Cazador).

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se puede consultar más información?
En el sitio web de Cadena 3 Argentina.

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