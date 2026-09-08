Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 8 de septiembre.

El sorteo número 18884 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 8 de septiembre a las 15:00, destacando el número a la cabeza 8265, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8265

2° 9210

3° 2655

4° 9171

5° 1999

6° 7410

7° 1563

8° 2004

9° 8539

10° 8636

11° 5051

12° 7603

13° 8772

14° 1328

15° 9599

16° 4285

17° 9834

18° 1254

19° 1907

20° 1184