Córdoba busca a sus 10 jóvenes sobresalientes de 2026: cómo postular candidatos

La Bolsa de Comercio de Córdoba abrió la convocatoria para el certamen Diez Jóvenes Sobresalientes del Año 2026, que reconoce a cordobeses de entre 18 y 35 años por su trayectoria, esfuerzo, compromiso y aporte a la comunidad. Las postulaciones se reciben desde el 7 de septiembre hasta el 30 de octubre.

En diálogo con Cadena 3, la gerente general de la entidad, Josefina Sandoz, y el integrante del jurado Gabriel Aguilera explicaron los requisitos y anticiparon que la ceremonia de premiación será el 3 de diciembre, en el salón de la Bolsa de Comercio.

Sandoz destacó que la iniciativa, que se realiza desde 1978, permite acercar la institución a la sociedad y poner en valor historias de jóvenes que se destacan en sus actividades cotidianas. "La sociedad se construye también en base a quién decidimos visibilizar", afirmó.

La gerente señaló que buscan reconocer a quienes avanzan a través del esfuerzo, la convicción y el mérito, y alentó a presentar historias que muchas veces no tienen difusión. "A veces uno lee el título Jóvenes Sobresalientes y se imagina algo inalcanzable, pero hay muchos jóvenes que en su día a día hacen cosas extraordinarias", sostuvo.

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FOTO: Josefina Sandoz y Gabriel Aguilera, integrante y jurado de la Bolsa de Comercio Córdoba.

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El certamen contempla áreas como desempeño académico, desempeño profesional, actuación deportiva, arte y cultura, labor social, labor política, emprendedurismo, ejemplo de vida y cordobeses en el exterior. Entre todas las postulaciones se seleccionará a diez ganadores.

Aguilera explicó que, además del talento, el jurado valora la dedicación, el compromiso y el impacto de cada trayectoria. "Son valores y talento que construyen una sociedad, que crean valor en la sociedad, que generan impacto", expresó.

Uno de los requisitos centrales es que no está permitida la autopostulación. Cada candidato debe ser presentado por otra persona, que puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un docente, un mentor o alguien que conozca su trayectoria.

"Si sos un maestro, un profesor, un mentor, un empresario que estás viendo un joven que tiene estos talentos, te pido por favor que lo postules", convocó Aguilera. Remarcó que el papel de quienes detectan esos méritos es fundamental para que las historias lleguen al jurado.

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Para iniciar el trámite hay que completar un formulario con los principales datos del candidato y acompañarlo con información que respalde sus antecedentes y su actividad. El material está disponible en el sitio oficial del certamen y a través de la cuenta de Instagram @bolsacba. La entidad cuenta con un equipo que responde consultas y asesora en el armado de las carpetas.

Desde la organización esperan superar los 300 postulantes este año, con especial atención en las localidades del interior provincial. Según explicaron, en ocasiones la distribución de candidaturas queda en un 70% para la capital y un 30% para el interior, por lo que buscan ampliar la participación y dar a conocer más historias fuera de la ciudad de Córdoba.

La convocatoria también busca llegar a cordobeses que viven en otras provincias. Durante la entrevista recordaron el caso de un veterinario del interior premiado el año pasado, que combina su actividad profesional con una amplia presencia en redes sociales.

Sobre la evaluación, Aguilera detalló que los jurados analizan las carpetas, los videos y el resto de la documentación a través de una plataforma digital. Cada integrante asigna sus puntajes de manera independiente, sin conocer las calificaciones de sus colegas hasta que se cierra la votación.

"Yo no sé lo que votó mi colega, el otro jurado", explicó. Una vez finalizada esa instancia, los resultados se ponen en común y se debaten los casos en los que hay diferencias mínimas. Aguilera destacó que ese procedimiento aporta transparencia a la selección.

Sandoz agregó que las reuniones de evaluación comienzan durante el período de convocatoria y que el trabajo es minucioso: en la instancia final, las diferencias entre los candidatos pueden ser de milésimas.

Además, la Bolsa de Comercio trabaja en la creación de una comunidad de exganadores, para reunir a quienes recibieron la distinción y favorecer los vínculos entre ellos. A lo largo de su historia, el certamen reconoció a unos 380 jóvenes.

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Entrevista de Guillermo López.