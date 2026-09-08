Campi, en Cadena 3: "Hay mucha malaria y está afectando a la televisión, al teatro y al cine"

Martín “Campi” Campilongo visitó Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario y repasó distintos momentos de su carrera, desde sus comienzos en el under hasta sus trabajos en televisión, cine y teatro. El actor recordó sus primeros personajes y su paso por Videomatch y Showmatch: “Yo me dedico al unipersonal desde los noventa. Desde siempre. Yo empecé con el unipersonal”.

Campi también habló de su presente y de su participación en MasterChef Celebrity, una experiencia que aceptó luego de que Denise Dumas lo incentivara a sumarse. Entre risas, contó que en su casa ella cocinaba platos muy sencillos: “Denise sabía cocinar salchichas y fideos. Huevo duro no, salían crudos”. Incluso recordó que llegó a mandarle una foto de uno de esos platos a un productor de Telefe para impulsar la convocatoria.

Sobre su vínculo con la cocina, el actor destacó el valor de esa actividad como una forma de desconectarse de las preocupaciones cotidianas. “Es una especie de cable a tierra, de estar ocupado en otra cosa que no tiene nada que ver ni con el mundanal ruido, ni con tu trabajo, ni con tu angustia y estrés diario”, explicó. Y agregó: “Hay mucho de mérito en todo eso y mucho de amor también en la cocina”.

El actor también analizó el crecimiento de los espectáculos unipersonales y lo vinculó directamente con la situación económica de la industria. “Está pasando mucho que hay mucho unipersonal, y es por la malaria”, sostuvo. En esa línea, explicó que las grandes producciones requieren cada vez mayores costos: “Vos no podés trasladar una compañía con hotel, con comida, transportar una escenografía, pagar y armarla. Es como muy costoso”.

Para Campi, la situación también explica la falta de ficción en la pantalla argentina. “¿Ves por qué no hay ficción en televisión? ¿Te das cuenta por qué no hay novelas?”, planteó durante la entrevista. Y resumió su mirada sobre el momento que atraviesan las industrias culturales: “Hay una malaria económica que está afectando, entre otras actividades, a la actuación, al teatro, al cine y a la tele”.

Otro de los puntos que cuestionó fue la manera en que actualmente se mide el rating. “La televisión medíamos 40 puntos con Tinelli y ahora lo que más mide son 15 puntos, con suerte”, señaló. Para Campi, el consumo cambió y la medición debería adaptarse: “Si querés ver MasterChef, lo ves un sábado a la tarde. No lo ves como antes, que nos sentábamos a las nueve”. Por eso, reclamó: “Hay que modernizar la medición”.

En cuanto a su carrera, Campi destacó que busca evitar quedar limitado al humor y valoró los desafíos dramáticos que tuvo en los últimos años. “Salir de la zona de confort da miedo”, reconoció. También habló de su participación en El beso de Judas, donde interpreta al comisario Santos, y de la posibilidad de asumir personajes diferentes: “No me voy a perder la parte dramática”.

Además, el actor adelantó su regreso a Rosario con Monólogos Argentinos, el espectáculo que presentará el 19 de septiembre en el Teatro Broadway. La propuesta reúne distintos personajes y combina actuación, música, teatro negro y títeres. Sobre el contenido de los monólogos, Campi fue contundente: “Todo tiene vinculación con la realidad. El humor está muy vinculado a la realidad”.

Entrevista de Alberto Lotuf.