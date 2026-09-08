Argentina competirá en los Premios Goya 2027 con 'La Virgen de la Tosquera' de Laura Casabé

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- La película 'La Virgen de la Tosquera', dirigida por Laura Casabé y basada en relatos de Mariana Enríquez, será la representante de Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.

La elección se realizó a través de una votación que involucró a más de 700 miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La noticia fue anunciada en un video grabado por Dolores Fonzi en la Residencia del Embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui.

Fonzi expresó: "Para mí es muy especial estar acá hoy, como miembro de la Academia de Cine Argentina, representándola en este anuncio. Hace apenas unos meses tuve la enorme felicidad de recibir en Barcelona, junto al equipo de Belén, el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Y hoy comienza el camino de la película que representará a la Argentina en la próxima edición".

La Agencia Noticias Argentinas informó que otras obras que llegaron a la instancia final fueron 'El Partido' de Juan Cabral y Santiago Franco, 'Nuestra Tierra' de Lucrecia Martel, y 'Parque Lezama' de Juan José Campanella.

Sinopsis de 'La Virgen de la Tosquera'

La película, escrita por Benjamín Naishtat, toma su nombre de dos relatos, 'La Virgen de la Tosquera' y 'El Carrito', del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, uno de los más destacados de su carrera.

La historia se desarrolla en el verano posterior a la crisis del 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires. Las tres están enamoradas de Diego, un amigo de la infancia, pero su relación se complica con la llegada de Silvia, una mujer mayor que inicia un romance con él.

La ansiedad, los celos y la furia de Natalia la llevan a adentrarse en el mundo de los hechizos y conjuros, con la ayuda de su abuela Rita. La película combina elementos de terror, drama y suspenso.

En el elenco, Dolores Oliverio da vida a Natalia, mientras que Isabel Bracamonte y Candela Flores interpretan a Josefina y Mariela. Agustín Sosa encarna a Diego, Fernanda Echevarría a Silvia, y la española Luisa Merelas interpreta a Rita.