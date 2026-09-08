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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 8° y 22°. El cielo se mantendrá despejado y la humedad será del 41%.

08/09/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 8 de septiembre

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El clima en Córdoba para este martes 8 de septiembre se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. Actualmente, la temperatura es de 16° con una sensación térmica de 15°. La humedad se encuentra en un 41%, lo que contribuye a un ambiente cómodo para los cordobeses.

En cuanto a las condiciones del viento, este sopla a una velocidad de 2 m/s desde el norte, lo que favorece la estabilidad del clima. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros, y la presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa, lo que indica un día sin cambios bruscos en el tiempo.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 9° y la máxima alcance los 22°. Este rango térmico permitirá disfrutar de un día agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que asegura un cielo despejado durante la mayor parte del día.

En los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas, con mínimas que rondarán entre 12° y 16° y máximas que alcanzarán hasta 24°. Sin embargo, a partir del jueves, se anticipan lluvias moderadas que podrían afectar la estabilidad del clima en la región.

En resumen, este martes 8 de septiembre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Córdoba, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar el buen clima antes de la llegada de las lluvias esperadas para los próximos días.

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