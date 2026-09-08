Putin y Trump discuten sobre Ucrania en una conversación telefónica de una hora

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) — Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, mantuvieron una conversación telefónica este martes en la que abordaron la situación actual de la guerra en Ucrania, según informaron diversos medios internacionales.

La llamada tuvo carácter confidencial y duró una hora, según detalló el Kremlin, que también reveló que Trump transmitió a Putin que "el fin de la guerra es un objetivo deseable", de acuerdo con la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Se celebró una nueva conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", anunció el vocero y asesor presidencial Yuri Ushakov ante los medios.

El diálogo se centró en la búsqueda de soluciones para el conflicto en Ucrania, precisó el vocero Ushakov, quien calificó la conversación de "constructiva y muy franca", de acuerdo con la versión que ofrecieron medios de Moscú.

Los mandatarios también evaluaron la reciente visita a Moscú y Kiev del enviado especial norteamericano Steve Witkoff y del yerno de Trump, Jared Kushner, cuyos resultados fueron considerados positivos.

Ushakov declaró a los periodistas: "Los resultados de la estancia de los representantes estadounidenses mencionados fueron valorados positivamente. Y el trabajo por este canal, al igual que por algunos otros, continuará".

"Donald Trump defendió con claridad la idea de que era deseable poner fin al conflicto lo antes posible, lo que abriría de inmediato perspectivas —impresionantes y de gran envergadura— para la plena recuperación de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia", indicó.

Además, la regulación del conflicto influiría en los lazos económicos, "que prometen enormes beneficios para ambos países", expuso Ushakov, reflejando el punto de vista del presidente estadounidense.

"Donald Trump está interesado en que se logre un avance decisivo durante su mandato presidencial. Vladímir Putin se ha mostrado de acuerdo con esta postura en el contexto de la posible creación de una asociación constructiva entre las dos grandes potencias y valoró positivamente los esfuerzos de mediación de la parte estadounidense y del propio Donald Trump para encontrar vías de solución al conflicto ucraniano", añadió.

Por su parte, Putin ofreció un análisis "objetivo y exhaustivo" del avance de la operación especial militar, además de expresar cómo Moscú ve las perspectivas en el campo de batalla y el logro de sus objetivos en el conflicto.

"Además, se señaló qué podrían hacer realmente los estadounidenses para que las hostilidades concluyeran lo antes posible", concluyó.

El presidente de Rusia también elogió los esfuerzos de la primera dama estadounidense, Melania Trump, por el retorno de niños rusos y ucranianos a sus familias.

"Los presidentes acordaron mantenerse en contacto y se comunicarán telefónicamente de manera ágil según sea necesario", finalizó el funcionario.