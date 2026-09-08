FOTO: Tensión en el juicio por Loan: confrontación entre fiscal y abogado sin respuestas claras

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Durante el juicio por la desaparición de Loan, se produjo un fuerte cruce entre el fiscal Carlos Schaefer y el abogado Rodolfo Baqué. La tensión se intensificó durante la declaración de Laudelina Peña, tía del niño, lo que llevó al tribunal a intervenir. La acusada de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, Elizabeth Cutaia, negó saber dónde se encuentra su sobrino.

La discusión comenzó cuando Baqué solicitó la palabra, argumentando que la Fiscalía no podía interrogar a Laudelina sobre temas relacionados con su defendida, quien no estaba presente en la sala. Ante esto, el fiscal Schaefer replicó, lo que provocó la ira del abogado, quien exclamó: "Callate la boca antes de hablar de mí". Esta situación obligó al juez Fermín Amado Ceroleni a intervenir, señalando: "Son los únicos que alteran el juicio siempre".

Tras un cuarto intermedio, se reanudó la declaración de Laudelina. Al finalizar el interrogatorio de la Fiscalía, Schaefer le preguntó directamente: "¿Sabe dónde está Loan? ¿Sabe quién se lo llevó?" A lo que ella respondió que no sabía.

La tía de Loan también mencionó que "Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi deberían saber dónde está Loan porque lo vieron por última vez". En un momento emotivo, cuando le consultaron sobre la personalidad del niño, Laudelina no pudo contener las lágrimas y afirmó: "Loan era bueno, no iba con cualquier persona".