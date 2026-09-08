Tensión en el juicio por Loan: confrontación entre fiscal y abogado sin respuestas claras
El fiscal Carlos Schaefer se cruzó con el abogado Rodolfo Baqué durante el testimonio de Laudelina Peña, tía de Loan, quien no pudo responder sobre su paradero.
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Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) -- Durante el juicio por la desaparición de Loan, se produjo un fuerte cruce entre el fiscal Carlos Schaefer y el abogado Rodolfo Baqué. La tensión se intensificó durante la declaración de Laudelina Peña, tía del niño, lo que llevó al tribunal a intervenir. La acusada de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan, Elizabeth Cutaia, negó saber dónde se encuentra su sobrino.
La discusión comenzó cuando Baqué solicitó la palabra, argumentando que la Fiscalía no podía interrogar a Laudelina sobre temas relacionados con su defendida, quien no estaba presente en la sala. Ante esto, el fiscal Schaefer replicó, lo que provocó la ira del abogado, quien exclamó: "Callate la boca antes de hablar de mí". Esta situación obligó al juez Fermín Amado Ceroleni a intervenir, señalando: "Son los únicos que alteran el juicio siempre".
Tras un cuarto intermedio, se reanudó la declaración de Laudelina. Al finalizar el interrogatorio de la Fiscalía, Schaefer le preguntó directamente: "¿Sabe dónde está Loan? ¿Sabe quién se lo llevó?" A lo que ella respondió que no sabía.
La tía de Loan también mencionó que "Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi deberían saber dónde está Loan porque lo vieron por última vez". En un momento emotivo, cuando le consultaron sobre la personalidad del niño, Laudelina no pudo contener las lágrimas y afirmó: "Loan era bueno, no iba con cualquier persona".Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el juicio por Loan?
Se produjo un cruce intenso entre el fiscal y el abogado durante la declaración de la tía de Loan.
¿Quiénes estuvieron involucrados en el conflicto?
El fiscal Carlos Schaefer y el abogado Rodolfo Baqué se confrontaron en la sala del tribunal.
¿Qué respondió Laudelina sobre el paradero de Loan?
Laudelina Peña indicó que no sabía dónde estaba su sobrino ni quién se lo llevó.
¿Qué dijeron sobre las últimas personas que vieron a Loan?
La tía mencionó a Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi como quienes deberían saber su paradero.
¿Cómo describió Laudelina a Loan?
Ella expresó que Loan era bueno y que no se relacionaba con cualquier persona.
[Fuente: Noticias Argentinas]