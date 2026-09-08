Google Cloud se une a Accenture para acelerar la adopción de IA en empresas

Google Cloud y Accenture anunciaron una colaboración estratégica mediante la formación de una unidad dedicada a facilitar la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el ámbito empresarial. Esta nueva unidad, llamada Accenture Gemini Enterprise Business Group, se enfocará en enviar ingenieros a las empresas para ayudarles a integrar de manera efectiva las soluciones de IA de Google.

La creación de esta unidad representa un paso significativo en la creciente competencia por los ingenieros desplegados en el campo (FDEs, por sus siglas en inglés), un enfoque que han adoptado otras empresas líderes en el sector de la IA, como OpenAI, Anthropic, Microsoft y Amazon. Estas compañías han establecido unidades específicas para abordar la implementación de modelos de IA, apostando a que esta área puede convertirse en un negocio multimillonario.

La necesidad de esta colaboración surge en un contexto donde las grandes empresas de tecnología están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructuras, como centros de datos y unidades de procesamiento gráfico (GPUs), mientras que los ingresos generados por la IA aún representan una fracción de estas inversiones. En el segundo trimestre, Google Cloud reportó ingresos de 24.8 mil millones de dólares, con una parte considerable atribuida a su enfoque en IA empresarial.

A pesar de este crecimiento, la rentabilidad de estas inversiones no se ha materializado como se esperaba. Las empresas enfrentan dificultades para ver un retorno tangible de su inversión en IA, lo que hace que la integración efectiva de estas herramientas en sus flujos de trabajo sea crucial. La falta de experiencia en el uso de la IA es un obstáculo que se espera que los ingenieros FDEs ayuden a superar.

Como parte del acuerdo, Google se comprometió a capacitar hasta 1,000 ingenieros de Accenture para trabajar directamente con empresas y desarrollar aplicaciones personalizadas de IA en la plataforma Gemini Enterprise.

Según datos de agosto de Ramp, Google representa aproximadamente el 6% del gasto en IA empresarial en EE. UU., en comparación con el 43.5% de Anthropic y el 39.7% de OpenAI. La nueva unidad con Accenture es parte de la estrategia de Google para resolver los cuellos de botella en la implementación de IA y recuperar terreno frente a sus competidores.

Este año, Google Cloud también lanzó un compromiso de 750 millones de dólares para establecer un ecosistema de socios que incluya a varias consultorías, como Capgemini, Cognizant y Deloitte, así como una asociación con CVC Capital Partners para desplegar ingenieros FDEs en empresas de su cartera.

Con esta colaboración, Accenture se une a la tendencia de formar unidades de ingenieros desplegados, un movimiento que incluye iniciativas similares con Microsoft y ServiceNow, buscando posicionarse en el competitivo mercado de la IA.