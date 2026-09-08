Racing logró un histórico triunfo y se clasificó a la final del Mundial de Clubes Juvenil

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- Racing logró una victoria contundente de 3-0 contra el Real Madrid de España, lo que le permitió avanzar a la gran final del Mundial de Clubes Juvenil. En el partido decisivo, el equipo argentino se enfrentará al Athletico Paranaense de Brasil.

Los goles de la victoria fueron anotados por Román González, Lucas Álvarez y Sebastián Elosú, en un partido donde la "Academia" mostró un dominio claro sobre su rival.

Para llegar a esta final, Racing había superado previamente al Bayer Leverkusen de Alemania con un marcador de 3-1, así como también al Real Betis y a la Real Sociedad de España, en partidos que finalizaron 1-0 cada uno.

En cuartos de final, los juveniles de Avellaneda se impusieron por 3-1 ante el Córdoba de España, asegurando su lugar en la fase final del torneo.

El encuentro final está programado para este miércoles a las 15 (hora de Argentina), donde Racing se medirá ante el Athletico Paranaense, que logró su pase tras vencer 2-0 al San Pablo, otro club brasileño.

Con esta victoria ante el Real Madrid, Racing alcanza la final por segunda vez consecutiva en este torneo, tras haber llegado a la misma instancia el año anterior, donde fueron derrotados 1-0 por el Barcelona de España, reconocido por tener una de las mejores canteras del mundo.

Recientemente, Racing ha tenido un rendimiento destacado en sus categorías inferiores, evidenciado por el título obtenido por la Reserva en el Torneo Proyección en junio, al vencer 2-1 a River en la final.

Esta situación contrasta con la del primer equipo, que ha tenido un desempeño negativo desde la llegada de Diego Milito a la presidencia, actualmente ocupando el último lugar en la Zona B del Torneo Clausura.