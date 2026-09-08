FOTO: Más de 1,200 variantes genéticas conectan la personalidad con la salud y la longevidad

Un equipo internacional de científicos identificó más de 1,200 variantes genéticas asociadas a los cinco grandes rasgos de personalidad. Este hallazgo sugiere que muchos de estos patrones genéticos también están relacionados con una amplia variedad de resultados en la vida, incluyendo la salud, la longevidad, la educación, las carreras y los ingresos.

El estudio, liderado por el Revived Genomics of Personality Consortium, reunió datos de 46 cohortes de investigación en todo el mundo. Los participantes proporcionaron muestras de ADN y completaron cuestionarios diseñados para medir los cinco grandes rasgos de personalidad: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

Estos rasgos describen patrones relativamente estables en la forma en que las personas tienden a pensar, sentir y comportarse. Los investigadores compararon los datos genéticos de los participantes con las diferencias en sus puntuaciones de personalidad para identificar las variantes genéticas asociadas a cada rasgo.

No existe un solo gen que determine la personalidad

"No hay un solo 'gen de la personalidad'", afirmó Ted Schwaba, autor principal del estudio y docente en el Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Michigan. "Los rasgos de personalidad están asociados con muchas variantes genéticas, pero incluso los efectos más grandes de variantes genéticas individuales son todavía muy pequeños. Sin embargo, aunque cualquier variante genética individual haga muy poca diferencia en la personalidad, los efectos de muchas variantes juntas pueden ser más significativos".

A pesar de que la influencia de cualquier variante genética individual fue mínima, los investigadores encontraron que sus efectos combinados fueron más sustanciales y consistentes. Los patrones genéticos también parecieron mantenerse en grupos de personas muy diferentes.

Por ejemplo, las variantes asociadas con la extraversión en un joven adulto que vive en los Países Bajos podrían también ayudar a predecir la extraversión en un adulto mayor retirado en Estados Unidos. Utilizando métodos que compararon a los parientes entre sí, el equipo encontró evidencia de que estas asociaciones genéticas no podían explicarse simplemente por crecer en el mismo entorno.

Aun así, la genética es solo parte de la imagen. Los hallazgos también reforzaron el importante papel que el entorno de una persona desempeña en la formación de la personalidad.

La genética de la personalidad se extiende a la vida cotidiana

Los investigadores encontraron que las variantes genéticas asociadas con la personalidad se superponen con patrones genéticos conectados a muchas otras áreas de la vida. Estos incluyen la salud mental y física, la longevidad, la educación, las elecciones y resultados profesionales, así como la forma en que las personas son percibidas por quienes las rodean.

Algunos de los vínculos involucraron hábitos cotidianos. Las variantes genéticas asociadas con la responsabilidad también se relacionaron con una mayor actividad durante el día. Mientras tanto, las variantes asociadas con la apertura a la experiencia y la extraversión se conectaron con una mayor tendencia a ser noctámbulo.

Los resultados también destacaron cómo la genética y el entorno pueden interactuar entre sí en lugar de operar de manera independiente.

Por ejemplo, las variantes genéticas comunes asociadas con la apertura a la experiencia se vincularon a una mayor probabilidad de que alguien se mudara a un vecindario más cosmopolita. Vivir en ese tipo de entorno podría reforzar o moldear aún más el mismo rasgo de personalidad.

Genética, entorno y resultados en la vida

"La personalidad parece ser relevante casi en todos los aspectos de la vida. Esperamos que este estudio anime a muchos otros científicos a incorporar rasgos de personalidad en sus campos de estudio", comentó Schwaba. "Por ejemplo, las variantes genéticas asociadas con el neuroticismo predicen más tiempo pasado en el hospital, lo que es relevante para médicos e investigadores de la salud, y las variantes asociadas con la apertura a la experiencia están vinculadas a ingresos y cambios de trabajo, lo que es relevante para investigadores vocacionales".

Los hallazgos sugieren que estudiar la genética de la personalidad podría tener implicaciones más allá de la psicología, potencialmente informando investigaciones en medicina, salud, educación y el lugar de trabajo.

El financiamiento fue apoyado en parte por subvenciones del Instituto Nacional de Salud Mental y el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento.