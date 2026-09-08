Iniciativa internacional en Argentina busca monitorear mamíferos con tecnología avanzada

Investigadores del CONICET coordinan una nueva iniciativa llamada Snapshot Argentina, parte de una red internacional de monitoreo de biodiversidad. Esta red, que se inició en Estados Unidos en 2019, se ha expandido a diversas regiones del mundo, incluyendo Japón, Europa y varios países sudamericanos. Actualmente, se suman a esta red iniciativas en Colombia, Paraguay, Uruguay y Argentina.

El objetivo principal del proyecto es establecer monitoreos estandarizados de mamíferos terrestres utilizando cámaras trampa y un protocolo común. Este enfoque permitirá obtener datos anuales que sean comparables entre distintas regiones. La investigadora Ilaria Agostini, del Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Nahuel Huapi, enfatizó la importancia de esta metodología al señalar que en Argentina, muchos estudios sobre mamíferos se realizan de manera local o regional, lo que dificulta la comparación de resultados debido a diferencias en los métodos.

Para abordar esta problemática, el proyecto implementará un protocolo común que definirá criterios para la configuración de las cámaras, el diseño del muestreo y los períodos de recolección de datos. Sergio Lambertucci, investigador del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCo), destacó que muchas estimaciones de tendencias poblacionales se basan en datos no sistemáticos y parciales, lo que subraya la necesidad de un enfoque más riguroso.

Las cámaras trampa son herramientas valiosas para el estudio de mamíferos terrestres medianos y grandes, ya que permiten registrar su presencia, distribución y actividad, lo cual es crucial dado que algunas especies son difíciles de observar directamente debido a sus hábitos esquivos o nocturnos.

Agostini resaltó una de las fortalezas del proyecto: la posibilidad de generar un esfuerzo colectivo donde múltiples grupos trabajen con un mismo enfoque, creando así una base de datos a gran escala. Esto facilitará el abordaje de preguntas ecológicas y problemas de conservación a nivel más amplio.

"Esperamos que en un futuro cercano Snapshot sea realmente global, permitiendo que cualquier investigador que desee responder a preguntas ecológicas o plantear estrategias de manejo o conservación pueda acceder a la información de esta red", agregó Lambertucci.

El proyecto también permitirá estudiar cómo las especies utilizan diferentes ambientes, sus patrones de actividad y los factores que afectan su distribución. Además, se evaluarán procesos cruciales para la conservación de mamíferos, como el impacto de las actividades humanas, cambios en el uso del suelo, invasiones biológicas, efectos del cambio climático y la efectividad de las áreas protegidas.

La primera campaña de monitoreo está programada para comenzar a principios de octubre. Por este motivo, el equipo coordinador, compuesto por Lambertucci, Agostini y Sebastián Ballari, investigador en el Parque Nacional Nahuel Huapi, busca involucrar a grupos interesados en participar.

Además, se planea publicar un trabajo que compile los datos nacionales y reconozca la participación de los distintos grupos e investigadores. Para ello, se realizará un webinar el 21 de septiembre de 10:00 a 11:30, donde se explicará en detalle el protocolo común de Snapshot Argentina.