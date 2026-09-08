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“Uvita” Fernández, sobre el presente de Belgrano: “Los equipos tienen bajones, pero estamos bien”

El delantero del "Pirata" analizó el momento del último campeón y reconoció que deben mejorar en la definición. “Nos falta esa cuota de nosotros para resolver los partidos”, afirmó.

08/09/2026 | 13:18Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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FOTO: "Uvita" Fernández, en un entrenamiento "pirata".

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Nicolás “Uvita” Fernández habló este martes en rueda de prensa, en donde estaba Cadena 3, luego del entrenamiento de Belgrano y analizó el presente del equipo, que busca mejorar su efectividad para conseguir mejores resultados.

“Venimos funcionando bien. Nos falta esa cuota de nosotros: mía, del ''Tanque'' (Passerini), el ''Chino'' (Zelarayán), de resolver los partidos y hacer un par de goles”, señaló el delantero, quien valoró el funcionamiento colectivo.

En ese sentido, destacó el rendimiento tanto en defensa como en ataque y aseguró que el plantel se está adaptando a las indicaciones del entrenador, Ricardo “Ruso” Zielinski.

“Funcionamos bien en defensa y ataque: nos acoplamos a lo que pide el Ruso. Ojalá podamos meterla más en el arco para sufrir menos”, sostuvo.

Fernández también se refirió a los partidos en los que Belgrano tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero terminó empatando o perdiendo.

“Siempre hablamos del merecimiento. Lo tenemos que plasmar ahí para cerrarlo y que se dificulte menos. Sufrimos cuando tenemos el partido para ganarlo y lo perdemos o empatamos”, explicó.

Pese a los resultados, el delantero consideró que el equipo no se vio superado por sus rivales y llamó a mantener la insistencia.

“No nos sentimos superados en ningún partido. La clave es seguir insistiendo; ojalá podamos empezar a sumar”, concluyó.

Belgrano se prepara para visitar a Sarmiento, el próximo domingo a las 14.45 en Junín.

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Informe de Maximiliano Molina

Lectura rápida

¿Quién habló en rueda de prensa?
Nicolás “Uvita” Fernández fue quien habló en rueda de prensa.

¿Qué equipo representa Fernández?
Belgrano es el equipo que representa Nicolás “Uvita” Fernández.

¿Cuándo se prepara Belgrano para jugar?
Belgrano se prepara para jugar el próximo domingo a las 14.45.

¿Dónde jugará Belgrano?
Belgrano jugará en Junín contra Sarmiento.

¿Cuál es el objetivo de Belgrano?
El objetivo de Belgrano es mejorar su efectividad para conseguir mejores resultados.

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