“Uvita” Fernández, sobre el presente de Belgrano: “Los equipos tienen bajones, pero estamos bien”

Nicolás “Uvita” Fernández habló este martes en rueda de prensa, en donde estaba Cadena 3, luego del entrenamiento de Belgrano y analizó el presente del equipo, que busca mejorar su efectividad para conseguir mejores resultados.

“Venimos funcionando bien. Nos falta esa cuota de nosotros: mía, del ''Tanque'' (Passerini), el ''Chino'' (Zelarayán), de resolver los partidos y hacer un par de goles”, señaló el delantero, quien valoró el funcionamiento colectivo.

En ese sentido, destacó el rendimiento tanto en defensa como en ataque y aseguró que el plantel se está adaptando a las indicaciones del entrenador, Ricardo “Ruso” Zielinski.

“Funcionamos bien en defensa y ataque: nos acoplamos a lo que pide el Ruso. Ojalá podamos meterla más en el arco para sufrir menos”, sostuvo.

Fernández también se refirió a los partidos en los que Belgrano tuvo oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero terminó empatando o perdiendo.

“Siempre hablamos del merecimiento. Lo tenemos que plasmar ahí para cerrarlo y que se dificulte menos. Sufrimos cuando tenemos el partido para ganarlo y lo perdemos o empatamos”, explicó.

Pese a los resultados, el delantero consideró que el equipo no se vio superado por sus rivales y llamó a mantener la insistencia.

“No nos sentimos superados en ningún partido. La clave es seguir insistiendo; ojalá podamos empezar a sumar”, concluyó.

Belgrano se prepara para visitar a Sarmiento, el próximo domingo a las 14.45 en Junín.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Maximiliano Molina