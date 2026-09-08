El contundente respaldo de Lautaro Martínez a Julián Álvarez: “Es un amigo”

Lautaro Martínez se refirió a la situación que atraviesa Julián Álvarez y reveló que se comunicó con el delantero para expresarle su respaldo.

“Hablé con Julián sobre su situación. Le envié un mensaje y le mostré todo mi apoyo porque, más allá de que peleamos por un lugar en la selección, es un amigo”, contó Lautaro en una conferencia de prensa antes del duelo de su equipo, Inter, ante Real Madrid en España por la Champions.

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El atacante del Inter destacó que entiende la complejidad del momento que atraviesa su compañero, aunque remarcó que la decisión final no depende del futbolista.

“El momento que atravesó no es fácil, pero la decisión es del presidente de su club”, señaló.

Por último, Lautaro le deseó una pronta recuperación anímica y destacó el nivel futbolístico de Álvarez: “Le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha mostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo”.