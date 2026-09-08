En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El contundente respaldo de Lautaro Martínez a Julián Álvarez: “Es un amigo”

El delantero del Inter y la selección contó que habló con el cordobés sobre su situación en Atlético de Madrid y le expresó su apoyo. “Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto”, aseguró.

08/09/2026 | 10:24Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Lautaro Martínez y Julián Álvarez comparten la selección hace años (Foto: archivo)

FOTO: Lautaro Martínez y Julián Álvarez comparten la selección hace años (Foto: archivo)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Lautaro Martínez se refirió a la situación que atraviesa Julián Álvarez y reveló que se comunicó con el delantero para expresarle su respaldo.

“Hablé con Julián sobre su situación. Le envié un mensaje y le mostré todo mi apoyo porque, más allá de que peleamos por un lugar en la selección, es un amigo”, contó Lautaro en una conferencia de prensa antes del duelo de su equipo, Inter, ante Real Madrid en España por la Champions.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El atacante del Inter destacó que entiende la complejidad del momento que atraviesa su compañero, aunque remarcó que la decisión final no depende del futbolista.

“El momento que atravesó no es fácil, pero la decisión es del presidente de su club”, señaló.

Por último, Lautaro le deseó una pronta recuperación anímica y destacó el nivel futbolístico de Álvarez: “Le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha mostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo”.

Lectura rápida

¿Quién habló sobre Julián Álvarez?
Lautaro Martínez se refirió a la situación de Julián Álvarez.

¿Qué hizo Lautaro para apoyar a Julián?
Se comunicó con Julián y le envió un mensaje de apoyo.

¿Cuál es la situación que atraviesa Julián?
Julián Álvarez está enfrentando un momento complicado en su carrera.

¿Quién toma la decisión final sobre Julián?
La decisión final depende del presidente de su club.

¿Qué desea Lautaro para Julián?
Lautaro le desea una pronta recuperación y que continúe demostrando su talento.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf