El contundente respaldo de Lautaro Martínez a Julián Álvarez: “Es un amigo”
El delantero del Inter y la selección contó que habló con el cordobés sobre su situación en Atlético de Madrid y le expresó su apoyo. “Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto”, aseguró.
08/09/2026 | 10:24Redacción Cadena 3
FOTO: Lautaro Martínez y Julián Álvarez comparten la selección hace años (Foto: archivo)
Lautaro Martínez se refirió a la situación que atraviesa Julián Álvarez y reveló que se comunicó con el delantero para expresarle su respaldo.
“Hablé con Julián sobre su situación. Le envié un mensaje y le mostré todo mi apoyo porque, más allá de que peleamos por un lugar en la selección, es un amigo”, contó Lautaro en una conferencia de prensa antes del duelo de su equipo, Inter, ante Real Madrid en España por la Champions.
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El atacante del Inter destacó que entiende la complejidad del momento que atraviesa su compañero, aunque remarcó que la decisión final no depende del futbolista.
“El momento que atravesó no es fácil, pero la decisión es del presidente de su club”, señaló.
Por último, Lautaro le deseó una pronta recuperación anímica y destacó el nivel futbolístico de Álvarez: “Le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha mostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo”.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre Julián Álvarez?
Lautaro Martínez se refirió a la situación de Julián Álvarez.
¿Qué hizo Lautaro para apoyar a Julián?
Se comunicó con Julián y le envió un mensaje de apoyo.
¿Cuál es la situación que atraviesa Julián?
Julián Álvarez está enfrentando un momento complicado en su carrera.
¿Quién toma la decisión final sobre Julián?
La decisión final depende del presidente de su club.
¿Qué desea Lautaro para Julián?
Lautaro le desea una pronta recuperación y que continúe demostrando su talento.