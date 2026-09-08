La fiscalía pidió 3 años y 10 meses de prisión efectiva para Oscar González

La fiscal Analía Gallaratto pidió que el exlegislador del PJ cordobés, Oscar González, sea declarado responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres.

En el inicio de los alegatos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de tres años y 10 meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación de 10 años para conducir vehículos.

Gallaratto sostuvo que la camioneta BMW manejada por González invadió el carril contrario y chocó de frente contra el Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa. Según la acusación, el impacto se produjo sobre la mano por la que circulaba la víctima.

Bengoa murió como consecuencia del choque, mientras que Marina Szulewicz y Alexa Miranda sufrieron lesiones de gravedad.

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La fiscal respaldó su acusación en la pericia accidentológica oficial, las marcas encontradas sobre la ruta, las imágenes incorpor obtenidas durante la investigación y las declaraciones de testigos. Esos testimonios describieron maniobras previas de sobrepaso del BMW y una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora.

Durante su exposición, Gallaratto también se refirió a una maniobra previa realizada por el Sandero. Indicó que el vehículo de Bengoa había sobrepasado a un camión, pero remarcó que ya se encontraba nuevamente dentro de su carril cuando González realizó la maniobra hacia la izquierda que terminó en la colisión.

Al fundamentar la pena solicitada, la fiscal mencionó como circunstancias atenuantes la ausencia de antecedentes penales de González, su comparecencia durante todo el proceso y que no intentó fugarse ni entorpecer la investigación.

El pedido de la Fiscalía no constituye una sentencia. El tribunal deberá escuchar los alegatos de la querella y la defensa antes de resolver la situación del exlegislador.

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Informe de Roberto Fontanari.