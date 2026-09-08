En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juntos

La fiscalía pidió 3 años y 10 meses de prisión efectiva para Oscar González

La fiscal Analía Gallaratto también solicitó que el exlegislador provincial sea inhabilitado durante 10 años para conducir. Lo acusó de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

08/09/2026 | 11:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Piden tres años y 10 meses de prisión efectiva para Oscar González.

FOTO: Piden tres años y 10 meses de prisión efectiva para Oscar González.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La fiscalía pidió 3 años y 10 meses de prisión efectiva para Oscar González

    Juntos

    Episodios

La fiscal Analía Gallaratto pidió que el exlegislador del PJ cordobés, Oscar González, sea declarado responsable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por el choque ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres.

En el inicio de los alegatos, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de tres años y 10 meses de prisión efectiva, además de una inhabilitación de 10 años para conducir vehículos.

Gallaratto sostuvo que la camioneta BMW manejada por González invadió el carril contrario y chocó de frente contra el Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa. Según la acusación, el impacto se produjo sobre la mano por la que circulaba la víctima.

Bengoa murió como consecuencia del choque, mientras que Marina Szulewicz y Alexa Miranda sufrieron lesiones de gravedad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La fiscal respaldó su acusación en la pericia accidentológica oficial, las marcas encontradas sobre la ruta, las imágenes incorpor obtenidas durante la investigación y las declaraciones de testigos. Esos testimonios describieron maniobras previas de sobrepaso del BMW y una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora.

Durante su exposición, Gallaratto también se refirió a una maniobra previa realizada por el Sandero. Indicó que el vehículo de Bengoa había sobrepasado a un camión, pero remarcó que ya se encontraba nuevamente dentro de su carril cuando González realizó la maniobra hacia la izquierda que terminó en la colisión.

Al fundamentar la pena solicitada, la fiscal mencionó como circunstancias atenuantes la ausencia de antecedentes penales de González, su comparecencia durante todo el proceso y que no intentó fugarse ni entorpecer la investigación.

El pedido de la Fiscalía no constituye una sentencia. El tribunal deberá escuchar los alegatos de la querella y la defensa antes de resolver la situación del exlegislador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Roberto Fontanari.

Lectura rápida

¿Qué pena solicitó la Fiscalía? La Fiscalía solicitó una pena de tres años y 10 meses de prisión efectiva.

¿Quién es el acusado? El acusado es el exlegislador del PJ cordobés Oscar González.

¿Cuándo ocurrió el siniestro? El siniestro ocurrió el 29 de octubre de 2022.

¿Dónde se desarrolla el juicio? El juicio se desarrolla en los Tribunales de Villa Dolores.

¿Qué delitos se le imputan a González? Se le imputan homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf