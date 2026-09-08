Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, el clima en Santa Fe se caracteriza por un cielo despejado y temperaturas agradables. La mínima del día se espera en 6° y la máxima alcanzará los 17°. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la humedad se mantiene en un 50% y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 17° con una sensación térmica de 17°. El viento sopla a 5 m/s desde el noreste, lo que contribuye a un ambiente fresco y agradable. La presión atmosférica se encuentra en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el resto del día, se prevé que las temperaturas se mantengan en un rango cómodo, con una mínima de 6° y una máxima de 17°. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. La combinación de viento suave y baja humedad hace que la sensación térmica sea agradable para los habitantes de la ciudad.

En el pronóstico extendido, se anticipan cambios en el clima para los próximos días. El miércoles 9 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 10, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo cubierto. Para el viernes 11, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el fin de semana se presentará con temperaturas más frescas, alcanzando mínimas de 5° y máximas de 15°.