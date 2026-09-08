Argentina ocupa el puesto 75 en pruebas PISA 2025, un retroceso preocupante

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- Los resultados de las pruebas PISA 2025, que evalúan a estudiantes de 15 años, plantean un panorama preocupante para la educación argentina, según el informe difundido este martes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El relevamiento, que se realiza cada tres años, indica que son varios los países de América Latina que retrocedieron: mientras que Argentina y México registraron fuertes caídas en matemáticas, Brasil, Colombia y Costa Rica quedaron estancados y Chile retrocedió en matemáticas y lectura.

A nivel regional, Argentina quedó en el puesto 8 de los 13 países latinoamericanos que participaron en PISA 2025, por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en las tres áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias.

Además, figura entre los países de la región que más retrocedieron desde 2022. Los únicos dos países latinoamericanos que no retrocedieron en ninguna de las tres áreas fueron Costa Rica y El Salvador.

Argentina se ubica en el puesto 75 a nivel global y en el puesto 8 de la región en Matemática. Se trata de la mayor caída regional, con 11 puntos menos que en la edición anterior (de 378 a 367).

Nuestro país está en el puesto 62 entre los 91 participantes y en la posición 8 en América Latina en Lectura, con un retroceso de 12 puntos (de 401 a 389).

En Ciencias, Argentina ocupa el puesto 71 a nivel global y 8 entre los países latinoamericanos, restando 13 puntos (de 406 a 393).

Los datos surgen del informe "¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?", de Argentinos por la Educación sobre una prueba tomada el año pasado en 91 sistemas educativos.

En Argentina participaron 11.093 estudiantes de 412 escuelas, una muestra representativa de unos 609.100 jóvenes de 15 años.