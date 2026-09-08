Créditos del Banco Nación para comprar vehículos: "Es más rimbombante el título que la realidad"

El Banco Nación lanzó una nueva línea de créditos para la compra de vehículos, con montos de hasta 100 millones de pesos y la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del auto en hasta 60 meses. La iniciativa genera expectativas en el sector automotor, especialmente después de una fuerte caída de las ventas registrada durante agosto. Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), sin embargo, advierten que el alcance de la medida estará condicionado por la capacidad de los compradores para superar los requisitos bancarios.

Jorge Pesado Castro, referente de ACARA en la región, consideró que el anuncio representa una ayuda para el sector, aunque relativizó su impacto. “Lo vemos como que es una ayuda, pero que es más rimbombante el título que la realidad”, sostuvo en diálogo con Cadena 3. El dirigente explicó que el principal filtro estará en el scoring de los bancos: “Los scoring del Banco Nación son bastante estrictos y no todos califican para poder sacar el crédito”.

En ese sentido, Pesado Castro advirtió que puede existir una gran cantidad de personas interesadas, pero muchas dificultades para concretar las operaciones. “Puede haber mucho interesado y pocos los que puedan concretar”, resumió. Según explicó, el contexto de mayor morosidad llevó a las entidades financieras a endurecer sus condiciones crediticias. “Los bancos están asustados y han endurecido un poco las pautas crediticias”, afirmó.

Entre las principales ventajas de la propuesta del Banco Nación, el referente de ACARA destacó el plazo de hasta 60 meses, que permite reducir el valor de las cuotas. La línea contempla una tasa ajustada por UVA más un 19% para clientes del banco o personas que cobran sus salarios allí, mientras que para quienes no son clientes la tasa adicional llega al 25%. De todos modos, Pesado Castro aclaró que existen otras alternativas: “Hay otros bancos locales incluso que están cobrando tasas sensiblemente menores”, con opciones de entre 15%, 16% y 18%, aunque generalmente a plazos más cortos.

El financiamiento del Banco Nación puede utilizarse para comprar prácticamente cualquier vehículo, tanto 0 kilómetro como usado de hasta diez años de antigüedad. Al mismo tiempo, las terminales automotrices están ofreciendo sus propias herramientas para sostener las ventas. “Las terminales están ofreciendo créditos a tasa cero”, explicó Pesado Castro, aunque aclaró que se trata de operaciones con plazos mucho más breves, generalmente de 12 o 15 meses y con ajuste UVA.

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El dirigente señaló que esas promociones, sumadas a descuentos y reducciones de precios, permitieron moderar el impacto de la caída del mercado. “Ha habido también baja de precios, todo esto ha conseguido, de alguna forma, morigerar la caída de ventas”, explicó. En los primeros ocho meses del año, según detalló, las ventas registraron una baja cercana al 20% respecto del mismo período del año anterior, aunque las distintas estrategias comerciales evitaron que el retroceso fuera todavía mayor.

Pesado Castro también diferenció el crédito bancario de los planes de ahorro ofrecidos por las terminales. “El plan de ahorro es precisamente un ahorro para poder comprar un automotor con una entrega diferida”, explicó, mientras que “el crédito directo te permite salir a usar el auto automáticamente al momento en que solicitás el crédito y se te lo acuerda”. Advirtió además que algunos planes con entrega asegurada requieren un aporte inicial importante: “También esos planes exigen un aporte inicial”, que puede rondar el 30% al momento de la adjudicación.

La posibilidad de acceder a financiamiento también podría darle impulso al mercado de usados, que comenzó a mostrar señales de recuperación. “Un crédito que sea blando y que sea, digamos así, accesible, con un scoring que no te bochen, eso sí puede facilitar la venta de los usados”, afirmó Pesado Castro. Según explicó, las transferencias ya vienen repuntando y entre los modelos más comercializados aparecen la Toyota Hilux y el Volkswagen Gol Trend. “Hubo mucha venta, mucho patentamiento de esos autos y efectivamente entonces son los autos que más se transfieren”, señaló.

Otro fenómeno que está modificando el mercado es el crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos, principalmente de origen chino. “La incidencia de los autos eléctricos o híbridos es muy importante”, sostuvo Pesado Castro, quien explicó que se produjo “un trasvasamiento de compras de los vehículos tradicionales, nafteros, de las terminales radicadas en el país, a los vehículos importados eléctricos e híbridos”. Sobre los modelos de alta gama, como Tesla, consideró que todavía tienen un mercado muy reducido: “Es más que nada como para decir: ‘Bueno, me doy un gusto, me saco un capricho’”.

Finalmente, Pesado Castro señaló que la morosidad en los créditos prendarios para automóviles es menor que en los préstamos personales, ya que son los bancos los que otorgan el financiamiento. También destacó una recuperación de la actividad en los servicios de postventa de las concesionarias. “En general el comprador del cero kilómetro es fiel y trata de concurrir, hacer los servicios a las concesionarias para mantener también la garantía del producto”, afirmó. Y agregó que los concesionarios están ofreciendo planes de pago para afrontar mantenimientos de entre 300 y 400 mil pesos, mientras que en los vehículos eléctricos “el servicio de mantenimiento es muchísimo más barato”.

Entrevista de Hernán Funes.