Caso Loan: Laudelina se quebró en el juicio, pidió perdón entre lágrimas y acusó a su exabogado

FOTO: Laudelina se quebró en el juicio, pidió perdón entre lágrimas y acusó a su exabogado.

Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, rompió este martes el silencio durante el juicio por la desaparición del niño y se quebró en medio de su declaración ante el Tribunal Federal de Corrientes.

Entre lágrimas, pidió disculpas y aseguró que las versiones que había dado durante la investigación eran falsas. Se desligó de la hipótesis del accidente y también negó haber plantado el botín del menor en el campo donde desapareció.

“Pido perdón por las mentiras, no fueron intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver”, afirmó durante su declaración.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la zona rural de Corrientes. Laudelina está imputada por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino y se convirtió en la primera de las personas acusadas en la causa principal en declarar durante el debate.

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CASO LOAN: Laudelina rompe el silencio y cuestiona el accionar del Comisario Walter Maciel



Según las declaraciones, el polícía se negó a tomarle la denuncia, hablaba banalidades y nunca anotó las primeras declaraciones de los familiares.



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Se despegó de la hipótesis del accidente

Uno de los puntos centrales de su declaración fue su retractación respecto de la versión del supuesto atropellamiento de Loan.

Laudelina sostuvo que esa hipótesis había sido introducida por su entonces abogado, José Fernández Codazzi, y afirmó que desconocía por qué el letrado le había indicado que debía declarar de esa manera.

Según su relato, había señalado que uno de los matrimonios que se encontraba aquel día en el campo había atropellado accidentalmente al niño y luego trasladado su cuerpo para ocultarlo.

Ahora, más de dos años después de la desaparición, aseguró ante el tribunal que no tuvo participación en ese supuesto accidente y que tampoco sabe qué ocurrió con Loan.

También negó haber colocado deliberadamente el calzado del niño en el lugar donde fue encontrado.

Acusó a su exabogado de presionarla

Laudelina responsabilizó directamente a Codazzi por las declaraciones que realizó durante las primeras semanas de la investigación.

Según afirmó, el abogado la habría presionado y amenazado con la posibilidad de una condena a prisión perpetua. También sostuvo que el letrado había preparado un guion y que incluso la había grabado mientras ensayaba la declaración.

Laudelina relató además que, antes de la llegada de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue trasladada hacia Goya en el vehículo del senador provincial Diego Pellegrini, con el objetivo de evitar el contacto con la prensa.

También apuntó contra el excomisario Maciel

Durante su testimonio, la tía de Loan cuestionó el accionar del entonces comisario Walter Maciel, otro de los acusados en el juicio.

Laudelina sostuvo que el policía demoró la toma de la denuncia y que, durante las primeras horas de búsqueda, no actuó con la urgencia que requería la desaparición del niño.

Recordó un episodio en el que, según su relato, Maciel le preguntó a su madre de qué equipo de fútbol era hincha y comenzó a hablarle de su propia devoción religiosa, mientras la familia buscaba a Loan.

“No estábamos buscando a Loan”, sostuvo Laudelina al describir lo que consideró una actitud extraña por parte del comisario.

También aseguró que Maciel tenía un cuaderno en sus manos, pero que nunca lo abrió ni tomó anotaciones sobre la denuncia.

El hallazgo del botín

Laudelina también reconstruyó ante el tribunal los momentos iniciales de la búsqueda y el episodio en el que apareció una zapatilla de Loan en el terreno.

Según su relato, se habían observado pisadas en la zona y su hija Macarena fue quien desenterró el calzado para entregárselo al jefe policial.

Maciel, siempre de acuerdo con la declaración de Laudelina, habría indicado que convocaría a los peritos para analizar el hallazgo.

La tía del niño insistió ahora en que no plantó el botín y se desvinculó de aquella versión de los hechos.

Una declaración que vuelve a abrir interrogantes

El testimonio de Laudelina representa un giro respecto de sus declaraciones anteriores, pero no aportó una explicación sobre qué ocurrió con Loan ni datos concretos sobre su paradero.

Su retractación vuelve a poner bajo la lupa las circunstancias de las primeras horas de la investigación y el papel que tuvieron las distintas versiones que surgieron después de la desaparición.

También pidieron declarar durante el juicio Antonio Benítez, pareja de Laudelina, y el excomisario Walter Maciel, todos ellos acusados en la causa.

Hasta el momento, la causa continúa sin una explicación definitiva sobre qué ocurrió con Loan Peña y dónde se encuentra el niño.

Informe de Juan Federico.