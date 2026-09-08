De Estanislao López a los Suramericanos: la historia detrás de "Invencible"

Los nuevos escenarios construidos para los Juegos Suramericanos llevan en sus nombres una palabra que forma parte de la identidad santafesina desde hace más de 200 años: “Invencible”. Para conocer el origen del término, Ignacio Martínez, doctor en Historia y autor del libro Caudillo de una provincia invencible, una biografía del Brigadier Estanislao López, dialogó con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Martínez explicó que la expresión comenzó a aparecer con certeza en documentos de principios de la década de 1820 y que fue el propio López quien impulsó su incorporación a la identidad provincial. “Es López el que le pide a la Junta que confeccione una nueva bandera”, contó el historiador. La intención era que Santa Fe tuviera un símbolo propio luego de su separación del proyecto federal encabezado por José Gervasio Artigas.

Según el especialista, el término “Invencible” surgió de los enfrentamientos que Santa Fe mantuvo con el poder central instalado en Buenos Aires. “Cuando Santa Fe toma esa opción federal, el gobierno de Buenos Aires trata de controlar el espacio santafesino y envía tropas y, una vez tras otra, esas tropas son rechazadas por los ejércitos de Santa Fe”, explicó. De allí nació el lema que quedó asociado a la provincia y, con el tiempo, también a su bandera.

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El historiador también se refirió al escudo que aparece en la bandera santafesina, con las flechas hacia abajo y la lanza hacia arriba. “Invencible refiere más que nada a ese enfrentamiento con Buenos Aires, pero el simbolismo de las flechas y la lanza sí que refiere al triunfo de los ejércitos cristianos sobre los pueblos indígenas”, señaló. Martínez aclaró que ambos elementos deben entenderse dentro del contexto histórico de comienzos del siglo XIX.

En ese período, Santa Fe atravesaba conflictos tanto en su frontera como con Buenos Aires. “López, en 1821-1822, estaba proponiendo reconstruir la provincia, que había sido muy golpeada en su territorio”, explicó. Y agregó que el gobernador buscaba sostener dos objetivos: “haber conservado la autonomía de la provincia frente a Buenos Aires y resguardar las fronteras frente a los pueblos indígenas”.

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Respecto de la relación con las comunidades originarias, Martínez remarcó que no existía una división simple entre amigos y enemigos. “Había pueblos amigos, había pueblos enemigos”, sostuvo, y explicó que las alianzas podían modificarse de acuerdo con las circunstancias políticas y militares. “Hay que pensar a la población indígena no como una cosa externa que puede ser amiga o enemiga en su totalidad, sino como otro pueblo más con los que se entraba en conversación”, afirmó.

El historiador también explicó el origen de los colores de la bandera: “Es el celeste y blanco de la bandera más el rojo del federalismo”. Y aunque Santa Fe no fue derrotada militarmente hasta la muerte de López, con el tiempo perdió autonomía económica frente a Buenos Aires. “Sin perder militarmente, sí quedó subordinada a Buenos Aires en lo económico”, resumió Martínez.

Finalmente, consultado por la histórica mirada de Rosario hacia la figura de Estanislao López, el historiador consideró que esa disputa está quedando atrás. “Esa idea del sur frente al norte, por suerte, ya está totalmente superada”, sostuvo. Para Martínez, la provincia se fue formando en tiempos de López y hoy es posible analizar ese proceso sin dividir la historia santafesina entre un norte y un sur enfrentados.

Entrevista de Alberto Lotuf.