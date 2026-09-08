FOTO: La nueva empresa de Eric Wu busca aliviar la escasez de mano de obra en la construcción

Eric Wu, conocido por haber construido y dirigido Opendoor, ha lanzado su nueva empresa NavigateAI, que se encuentra operativa desde mayo. Esta startup se dedica a desarrollar copilotos de inteligencia artificial que proporcionan a los trabajadores de la construcción una guía en tiempo real y manos libres a través de smartphones y las gafas de IA de Meta. La empresa recibió un respaldo de $25 millones de inversores como Elad Gil, Khosla Ventures y Lennar.

La iniciativa de Wu surge en un contexto donde la industria de la construcción enfrenta una significativa escasez de mano de obra. Según la Asociación de Constructores y Contratistas, se requieren aproximadamente 349,000 trabajadores adicionales este año para satisfacer la demanda de construcción. Esta situación se ve agravada por el envejecimiento de la fuerza laboral y por políticas de inmigración más estrictas que han reducido la cantidad de trabajadores disponibles.

Los proyectos de centros de datos, que han crecido en tamaño y complejidad, son particularmente afectados. Por ejemplo, el campus Hyperion de Meta en Louisiana necesitará alrededor de 5,000 trabajadores, mientras que el sitio Stargate de OpenAI en Texas reportó la necesidad de 6,400 trabajadores.

La empresa NavigateAI fue diseñada para abordar esta escasez de mano de obra. Su producto principal permite a los trabajadores consultar especificaciones de construcción, manuales de fabricantes y políticas de la empresa en tiempo real, simplemente apuntando la cámara de su dispositivo a lo que están construyendo. Wu asegura que esta experiencia manos libres es superior a la de utilizar un teléfono, especialmente en entornos donde la seguridad es una preocupación.

Además, NavigateAI está colaborando con AIM, una escuela de oficios respaldada por Meta, que garantiza la colocación laboral de sus graduados, lo que les permite a los trabajadores familiarizarse con la tecnología antes de llegar a los sitios de trabajo.

El modelo de negocio de NavigateAI se basa en un esquema de precios que comparte el valor creado. Por ejemplo, si la tecnología ayuda a reducir el costo total de una vivienda de $300,000 a $280,000, la empresa capturará alrededor del 20% de esos ahorros. Wu menciona que Lennar, uno de sus inversores, gasta cerca de $9 mil millones anualmente en mano de obra y construcción, lo que representa un potencial de cientos de millones de dólares en ahorros.

Sin embargo, NavigateAI enfrenta desafíos significativos, como la dificultad de atribuir ahorros a su tecnología en comparación con otros factores, y la resistencia de trabajadores experimentados a adoptar nuevas tecnologías. Wu destaca que la adopción varía entre los trabajadores jóvenes, que tienden a aceptar la tecnología, y los trabajadores más veteranos, que confían en su experiencia.

Además, la responsabilidad de seguridad es una preocupación importante, especialmente si el software de NavigateAI aprueba una conexión que luego falla. Wu también menciona la posibilidad de competencia de empresas más grandes que podrían desarrollar productos similares, aunque confía en que la combinación de su experiencia y sus conexiones en la industria lo posicionan bien para el futuro.

Wu aún no ha formado un consejo directivo y planea operar sin uno el mayor tiempo posible para poder centrarse en sus clientes. Este enfoque refleja su deseo de construir algo nuevo en un momento en que la inacción podría ser un error.