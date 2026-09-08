Irán aumenta el costo de la gasolina para los principales consumidores en medio de crisis económica

FOTO: Irán sube el precio de la gasolina a sus mayores consumidores mientras la economía sufre

TEHERÁN — Este martes, Irán implementó un incremento en el precio de la gasolina para aquellos consumidores que excedan su cuota mensual, según informaron medios estatales. Esta medida se enmarca dentro de un contexto económico complicado, agravado por meses de conflictos y es el segundo aumento en este tipo desde diciembre del año pasado.

Los ajustes en el precio del combustible pueden resultar sensibles y fomentar un incremento en la inflación. Un aumento similar en 2019 provocó protestas a nivel nacional, que resultaron en una fuerte represión y más de 300 muertes.

Si bien el anuncio gubernamental no menciona directamente la guerra con Estados Unidos, se hace referencia a la "situación actual", indicando que los ingresos adicionales generados por esta subida se destinarán a ayudar a los hogares.

Con el nuevo esquema, los consumidores que sobrepasen su cuota de 110 litros (29 galones) al mes deberán abonar 100.000 riales (aproximadamente 7 centavos de dólar) por litro, lo que representa el doble del precio que pagaban desde diciembre.

A pesar de que Irán aún cuenta con algunos de los precios de gasolina más bajos a nivel mundial, el aumento se suma a las dificultades cotidianas que enfrentan sus más de 90 millones de habitantes. La moneda nacional ha estado en caída libre, alcanzando mínimos históricos, y el poder adquisitivo de la población se ha visto debilitado, con el dólar estadounidense cotizando a 2,22 millones de riales.

El director general de la empresa estatal de distribución de petróleo, Keramat Veis Karami, afirmó que la nueva tarifa afectará al 15% de los consumidores, según lo reportado por la agencia oficial de noticias IRNA.

En agosto, el consumo alcanzó un récord histórico de 145 millones de litros (38 millones de galones) por día, mientras que la capacidad de producción nacional se limitó a 122 millones de litros diarios, lo que llevó a importar el resto del suministro.

El incremento en los precios busca moderar el alto consumo, que los expertos atribuyen a la antigüedad de los vehículos y la calidad de las piezas de repuesto en Irán, además de un sistema de transporte público ineficaz.

No obstante, los especialistas advierten que esta medida podría desencadenar una mayor inflación en un país que ya enfrenta una tasa anual de aproximadamente 67%, según el centro nacional de estadísticas.

Durante generaciones, el acceso a gasolina barata ha sido considerado un derecho en Irán, lo que ha llevado a manifestaciones masivas desde al menos 1964, cuando un incremento de precios obligó al entonces sha Mohammad Reza Pahlavi a desplegar vehículos militares en las calles para reemplazar a los taxistas en huelga.

Opiniones de los iraníes sobre el aumento de precios de la gasolina

Una hora después de la implementación de los nuevos precios, dos de las ocho gasolineras visitadas estaban cerradas para ajustar las tarifas. Las seis restantes estaban operativas, con largas filas de vehículos esperando. La seguridad se intensificó en las cercanías de las estaciones de servicio, con la presencia de policías tanto uniformados como de civil.

Entre los ciudadanos, Asghar Rahimi, un residente de Teherán, expresó que los aumentos de precios no se detendrán y que "esa cantidad pequeña no puede ayudar al gobierno a gestionar problemas como la pobreza y el desempleo". Agregó que este es solo el primer paso y anticipó nuevos incrementos en el futuro.

Por su parte, Alí Salari, de 55 años, mostró preocupación por el impacto que esta medida tendrá en los precios de otros productos, como el pan y la carne, afirmando que "ha sido así desde que el gobierno manipuló los precios de la gasolina".

Otro habitante, Hamid Mirzei, de 43 años, lamentó que los precios de los alimentos continúan en aumento y que una simple compra de productos básicos puede costar hasta 100 millones de riales (73 dólares). "La vida se ha vuelto difícil para todos nosotros. Incluso los alimentos básicos se están volviendo inalcanzables", concluyó Mirzei.