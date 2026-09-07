Comienza juicio a mexicano por el asesinato de surfistas australianos y estadounidense en México

FOTO: Inicia juicio a mexicano implicado en el asesinato de tres surfistas de Australia y EEUU

ENSENADA, México — Este lunes, en un tribunal de Baja California, comenzó el juicio contra Jesús Gerardo García, conocido como "el Kekas", quien está acusado de participar en el asesinato de tres surfistas: los australianos Callum Ryan Robinson y Jake Martin Robinson, y el estadounidense Carter Redd Rhoa. Este caso, que ocurrió en 2024, generó gran preocupación sobre la seguridad de los turistas en México.

García fue presentado en el tribunal de la ciudad costera de Ensenada para el juicio oral, que se interrumpió al final del día y continuará el martes. Antes de la audiencia, Martin Robinson, padre de los hermanos australianos, expresó su deseo de asistir al juicio junto a su esposa para honrar la memoria de sus hijos. "Sé que ellos querrían que estuviéramos aquí; ellos harían lo mismo por nosotros", comentó a la prensa.

El acusado, García, fue arrestado en 2024 junto a otro hombre y Ary Gisell Silva Raya, tras el hallazgo de los cuerpos de los hermanos Robinson y de Rhoa, quienes fueron reportados como desaparecidos poco después de llegar a México para disfrutar de las playas de surf en Baja California.

Silva Raya, expareja de García, fue condenada en noviembre de 2024 a 20 años de prisión tras declararse culpable de "robo calificado con violencia" y "robo de vehículo con violencia". Las autoridades encontraron un teléfono perteneciente a una de las víctimas en su posesión.

García, que enfrenta cargos por desaparición forzada, optó por no aceptar un procedimiento abreviado y decidió ir a juicio. Según la fiscalía estatal, Silva Raya llegó el 27 de abril de 2024 a Punta San José, donde se encontró con los tres surfistas y presuntamente instigó a uno de sus acompañantes a robarles. Este asalto culminó en el trágico desenlace que se conoció días después.

La fiscal estatal, María Elena Andrade Ramírez, declaró que García intentó robar las llantas y otras partes de una camioneta en la que viajaban los extranjeros. Al resistirse, los asesinó y luego ocultó los cuerpos en un pozo, donde fueron hallados el 3 de mayo de 2024.