México y Estados Unidos intensifican operativos antidrones en la frontera oeste

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de la Defensa de México anunció el lunes por la noche el inicio de operativos antidrones en conjunto con Estados Unidos en el extremo occidental de la frontera, los cuales comenzaron hace una semana y están programados para continuar hasta el 21 de septiembre.

Según el comunicado de la secretaría, la operación, denominada "Águila Alta", se desarrolla en la región que comprende Tijuana (Baja California) y San Diego (California). Este esfuerzo forma parte de los "reconocimientos simultáneos" realizados por las fuerzas de seguridad de ambos países dentro de sus respectivos territorios, utilizando equipos antidrones tanto fijos como móviles. Además, se mencionó que en marzo se llevaron a cabo operaciones similares en la frontera entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

Este anuncio se produce tras semanas en las que Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra drones sospechosos, los cuales son cada vez más utilizados por organizaciones criminales para monitorear rutas transfronterizas, tanto para el tráfico de migrantes como para el contrabando de drogas.

En agosto, el Departamento de Defensa estadounidense comunicó que realizaría operaciones con sus socios regionales y, a finales de ese mes, reportó el derribo de tres drones en la frontera con México, presuntamente vinculados a cárteles, gracias a sistemas láser que en febrero habían provocado el cierre temporal del espacio aéreo en El Paso.

Ante una consulta el viernes en una conferencia de prensa sobre las acciones antidrones ejecutadas por Estados Unidos en la frontera, el jefe del Ejército mexicano, Ricardo Trevilla, no mencionó el operativo actualmente anunciado, pero sí confirmó que estaba al tanto de las acciones estadounidenses destinadas a detectar drones de grupos delictivos.