Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 8 de septiembre

Este martes 8 de septiembre, el clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta con condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 10°, con una sensación térmica de 10°. La humedad se encuentra en un 62%, lo que proporciona un ambiente fresco y agradable. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.45 m/s desde el sureste.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado durante la jornada. Este clima propicia un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, plazas o simplemente paseando por la ciudad.

El viento será ligero, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan agradables. La presión atmosférica se sitúa en 1022 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones del tiempo. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los habitantes de CABA puedan disfrutar de un día soleado y sin interrupciones.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el miércoles 9 de septiembre la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 17°, con cielo parcialmente nublado. Para el jueves 10, se espera una mínima de 12° y una máxima de 16°, con nubes dispersas. El viernes 11 traerá una mínima de 11° y una máxima de 16°, con cielo cubierto. Finalmente, el sábado 12 se prevé una mínima de 7° y una máxima de 11°, con cielo mayormente nublado.

En resumen, el clima en CABA para este martes 8 de septiembre se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la ciudad.