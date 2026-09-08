Ataques hutíes en Arabia Saudí provocan 73 heridos en una ola de violencia

EL CAIRO — Una reciente serie de ataques realizados por los hutíes contra Arabia Saudí dejó un saldo de 73 heridos en la mañana del martes, según lo reportaron las autoridades saudíes.

El mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que se encuentra en conflicto en Yemen, señaló que los hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán, atacaron "instalaciones civiles y económicas" en las ciudades de Jazan, Najran, Khamis Mushait y Abha.

Al-Malki afirmó que la coalición saudí "tomará todas las medidas operativas necesarias para disuadir a la milicia terrorista hutí con la máxima determinación".

Los ataques se llevaron a cabo tras las acusaciones de los hutíes hacia Arabia Saudí por supuestamente atacar una prisión en la provincia septentrional de Jawf en Yemen.

En las últimas semanas, se ha intensificado el enfrentamiento entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí, lo que ha puesto fin a una tregua de cuatro años en el conflicto civil de Yemen.