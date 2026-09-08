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Ataques hutíes en Arabia Saudí provocan 73 heridos en una ola de violencia

Una serie de ataques hutíes en Arabia Saudí causaron 73 heridos, según informaron las autoridades. Los ataques impactaron varias ciudades y se producen en medio de tensiones crecientes en la región.

08/09/2026 | 01:48Redacción Cadena 3

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Ataques hutíes en Arabia Saudí dejan 73 heridos, dicen funcionarios

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EL CAIRO — Una reciente serie de ataques realizados por los hutíes contra Arabia Saudí dejó un saldo de 73 heridos en la mañana del martes, según lo reportaron las autoridades saudíes.

El mayor general Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que se encuentra en conflicto en Yemen, señaló que los hutíes, quienes cuentan con el respaldo de Irán, atacaron "instalaciones civiles y económicas" en las ciudades de Jazan, Najran, Khamis Mushait y Abha.

Al-Malki afirmó que la coalición saudí "tomará todas las medidas operativas necesarias para disuadir a la milicia terrorista hutí con la máxima determinación".

Los ataques se llevaron a cabo tras las acusaciones de los hutíes hacia Arabia Saudí por supuestamente atacar una prisión en la provincia septentrional de Jawf en Yemen.

En las últimas semanas, se ha intensificado el enfrentamiento entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí, lo que ha puesto fin a una tregua de cuatro años en el conflicto civil de Yemen.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Una ola de ataques hutíes en Arabia Saudí dejó 73 heridos.

¿Quiénes están involucrados?
Los hutíes, respaldados por Irán, y la coalición liderada por Arabia Saudí.

¿Cuándo sucedió?
Los ataques ocurrieron en la mañana del martes.

¿Dónde se registraron los ataques?
En las ciudades de Jazan, Najran, Khamis Mushait y Abha.

¿Por qué se intensificaron los ataques?
Se deben a las crecientes tensiones y acusaciones entre los hutíes y Arabia Saudí.

[Fuente: AP]

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