Cazadores financian la reparación del alambrado en Reserva Nacional tras ataque a oso hormiguero

Buenos Aires, 8 septiembre (NA) -- Dos cazadores acordaron solventar la reposición de un sector del alambrado de la Reserva Nacional Pizarro, en el departamento salteño de Anta, a fin de resolver un conflicto penal iniciado por el ataque de dos perros a un oso hormiguero.

El fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, y la auxiliar fiscal Carolina Jorge, del Área de Casos Sencillos de la misma UFI, presentaron el acuerdo de reparación ante el juez de Garantías N.º 2, Diego Anzorreguy, quien lo homologó, según informó el portal Fiscales.

Los funcionarios judiciales consignaron que las actuaciones comenzaron a partir del hecho ocurrido el 21 de junio, entre los lotes 3 y 7 del área protegida, donde está prohibida la caza de fauna.

Tres guardaparques escucharon ladridos de perros y siguieron sus rastros hasta constatar que los animales entraban y salían del monte.

Soledad Rojas, Abraham Rojas y Jairo Palma hallaron a tres perros de caza que hirieron a un oso hormiguero de la especie Myrmecophaga tridactyla, el cual fue puesto a resguardo, al tiempo que luego ubicaron a los dueños de los canes.

El ejemplar, conocido también como oso hormiguero gigante o yurumí, se recuperó y regresó a su hábitat natural.

Los fiscales iniciaron una investigación por infracción a la Ley N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre e imputaron a los propietarios de los animales por el artículo 25 de esa norma, que determina una pena de dos meses a dos años de prisión en suspenso para quien "cazare animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación", mientras que establece una inhabilitación de cinco años.

Los involucrados —padre e hijo— ingresaron ilegalmente al lugar con fines de caza y la auxiliar fiscal explicó que ambos se comprometieron a solventar la adquisición de materiales para reponer una parte del alambrado de la reserva.

La Unidad Fiscal pidió que el magistrado interviniente deje constancia de que los fondos aportados sean destinados a la Reserva Nacional Pizarro.