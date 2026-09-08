Las Murciélagas hicieron historia: se coronaron campeonas de la primera Copa América femenina

Las Murciélagas volvieron a hacer historia: la selección argentina de fútbol para ciegas derrotó 1-0 a Brasil en San Pablo y se consagró campeona de la primera edición de la Copa América femenina.

El único gol del partido llegó en el primer tiempo y tuvo a Gracia Sosa como protagonista, para darle a Argentina una ventaja que supo defender hasta el final. Así, las dirigidas por Gonzalo Abbas cerraron un torneo perfecto.

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HISTÓRICO: ¡LAS MURCIÉLAGAS LE GANARON A BRASIL Y SON CAMPEONAS DE AMÉRICA!



Un día histórico para el fútbol 5 para ciegas argentino. En Brasil y contra Brasil, Las Murciélagas se quedaron con la primera edición de la Copa América que se disputó en San Pablo. pic.twitter.com/Wyzk5WBWG4 — ParaDeportes (@ParaDeportesOK) September 8, 2026

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Argentina había llegado a la definición con puntaje ideal y sin goles en contra. En la primera fase había derrotado 3-0 a México y Canadá, antes de imponerse 1-0 ante Brasil en el cierre de la zona. En la final, volvió a vencer a las brasileñas y levantó el trofeo en su propia casa.

El título continental se suma a una historia que ya tenía páginas doradas. Las Murciélagas son las vigentes bicampeonas mundiales y ahora agregaron el primer título de la Copa América femenina a su palmarés. Además, Argentina ya había asegurado durante el torneo su clasificación al Mundial de 2027, que también se disputará en San Pablo.

El plantel campeón estuvo integrado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, mientras que las jugadoras de campo fueron Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Gonzalo Abbas Hachaché, acompañado por Santiago Jugo, guía del equipo; Sofía Sosa, preparadora física; Julieta Martín, asistente técnica; y Luz Morales, responsable del acompañamiento psicológico.