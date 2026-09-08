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Las Murciélagas hicieron historia: se coronaron campeonas de la primera Copa América femenina

La selección argentina de fútbol para ciegas venció 1-0 a Brasil en San Pablo, con gol de Gracia Sosa en el primer tiempo, y conquistó el primer título continental de su historia. 

08/09/2026 | 15:15Redacción Cadena 3

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Las Murciélagas siguen haciendo historia

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Las Murciélagas volvieron a hacer historia: la selección argentina de fútbol para ciegas derrotó 1-0 a Brasil en San Pablo y se consagró campeona de la primera edición de la Copa América femenina.

El único gol del partido llegó en el primer tiempo y tuvo a Gracia Sosa como protagonista, para darle a Argentina una ventaja que supo defender hasta el final. Así, las dirigidas por Gonzalo Abbas cerraron un torneo perfecto.

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Argentina había llegado a la definición con puntaje ideal y sin goles en contra. En la primera fase había derrotado 3-0 a México y Canadá, antes de imponerse 1-0 ante Brasil en el cierre de la zona. En la final, volvió a vencer a las brasileñas y levantó el trofeo en su propia casa.

El título continental se suma a una historia que ya tenía páginas doradas. Las Murciélagas son las vigentes bicampeonas mundiales y ahora agregaron el primer título de la Copa América femenina a su palmarés. Además, Argentina ya había asegurado durante el torneo su clasificación al Mundial de 2027, que también se disputará en San Pablo.

El plantel campeón estuvo integrado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, mientras que las jugadoras de campo fueron Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El cuerpo técnico estuvo encabezado por Gonzalo Abbas Hachaché, acompañado por Santiago Jugo, guía del equipo; Sofía Sosa, preparadora física; Julieta Martín, asistente técnica; y Luz Morales, responsable del acompañamiento psicológico. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la final de la Copa América femenina? La Selección argentina de fútbol para ciegas derrotó 1-0 a Brasil y se consagró campeona.

¿Quién fue la protagonista del único gol del partido? Gracia Sosa anotó el gol que le dio la victoria a Argentina.

¿Cuándo y dónde se llevó a cabo la final? La final se disputó en San Pablo durante la primera edición de la Copa América femenina.

¿Cómo fue el desempeño de Argentina en el torneo? Argentina llegó a la final con puntaje ideal y sin goles en contra.

¿Por qué es significativo este título para Argentina? Este título es el primer de la Copa América femenina y se suma a su historia como bicampeonas mundiales.

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