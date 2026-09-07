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Mauro Icardi evalúa denunciar a Ana Rosenfeld por violación de intimidad

El futbolista estaría considerando presentar una denuncia contra la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, por revelar detalles de su vida privada en televisión.

07/09/2026 | 17:34Redacción Cadena 3

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El futbolista Mauro Icardi.

FOTO: El futbolista Mauro Icardi.

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Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- En medio de la incertidumbre sobre su carrera deportiva, se ha informado que el futbolista Mauro Icardi podría presentar una denuncia contra la abogada Ana Rosenfeld en el Colegio de Abogados. Esta decisión se debe a las revelaciones que la letrada hizo en un programa de televisión, donde compartió aspectos de la intimidad del jugador.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer en su programa de streaming que el exjugador del Galatasaray está considerando tomar acciones legales tras las declaraciones de Ana Rosenfeld en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito en América TV.

"Mauro Icardi decidió denunciar a Ana Rosenfeld. Le damos un aplauso, por fin uno que se avivó y lo va a denunciar en el Colegio de Abogados por los dichos que dijo sobre su persona, la abogada de Wanda Solange Nara, en el programa de LAM, donde contó cosas de su intimidad, muchas de las cuales tuvo conocimiento por haber sido abogada de su pareja y su exesposa en su momento", confirmó el periodista.

El impacto mediático generado por la relación entre Icardi y su expareja, la conductora Wanda Nara, ha afectado negativamente la imagen del futbolista, lo que podría ser un factor en su limitado atractivo para el mercado futbolístico internacional. Méndez explicó que la controversia ha deteriorado la percepción pública de Icardi, complicando su situación profesional.

Además, se mencionó la posibilidad de que se presente una segunda demanda contra Wanda Nara. "Lo que contó su representante es que, lamentablemente, por todo lo que filtró Wanda a la prensa, entre verdades y mentiras, la imagen de Mauro en Italia fue muy impactada negativamente y que hace un tiempo que están tratando de recuperar la imagen de Mauro en Italia", señalaron en el programa.

El equipo de Icardi está trabajando para restaurar su reputación, que ha sufrido un impacto considerable. Méndez añadió que están evaluando las medidas legales necesarias para reparar el daño financiero causado a su carrera.

Lectura rápida

¿Qué acción planea tomar Mauro Icardi?
Icardi está considerando denunciar a Ana Rosenfeld por violar su intimidad.

¿Quién es Ana Rosenfeld?
Es la abogada de Wanda Nara y ha revelado detalles sobre Icardi en televisión.

¿Cuál fue la causa de la controversia?
Rosenfeld compartió información privada sobre Icardi en el programa LAM.

¿Cómo ha afectado esto a Icardi?
Su imagen se ha visto perjudicada, afectando su atractivo en el fútbol internacional.

¿Qué otras acciones se están considerando?
Podría haber una segunda demanda contra Wanda Nara por la filtración de información.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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