Yategate: La investigación sobre Sofía Clerici podría reabrirse tras el pedido de la Fiscalía

Buenos Aires, 7 de septiembre (NA) -- La modelo Sofía Clerici, asociada al caso Yategate que involucra al ex funcionario bonaerense Martín Insaurralde, podría enfrentar una nueva etapa de investigación. Esto ocurre tras el dictado de su sobreseimiento el mes pasado por parte del juez federal Luis Armella, quien no halló pruebas de una relación económica directa con Insaurralde.

El fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, Diego Iglesias, ratificó este lunes su apelación y solicitó que se revoque el sobreseimiento de Clerici, permitiendo así que se continúe con las averiguaciones sobre presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Iglesias se alineó con sus colegas Sergio Mola y Diego Velasco, quienes lideran la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ellos argumentan que el peritaje contable realizado no es suficiente para descartar cualquier vínculo económico con Insaurralde. En este sentido, pidieron que se revisen todas las llamadas telefónicas, mensajes y datos de geolocalización, así como el origen de los 569.911 dólares que fueron secuestrados en su residencia de Nordelta.

El fallo inicial del juez Armella también ordenó remitir parte de la información patrimonial a los tribunales federales de San Isidro, donde se abrió una investigación adicional centrada en sus bienes personales para determinar la legitimidad de sus fondos y propiedades de lujo.

Clerici, por su parte, ha declarado ante la justicia que sus ingresos provienen de su trabajo autónomo como "acompañante de viajes durante 20 años", intentando distanciarse de cualquier implicación con los fondos públicos de Insaurralde.

En este momento, la decisión sobre la reincorporación formal de la modelo a la causa principal está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que debe decidir si acepta o no el planteo de los fiscales.