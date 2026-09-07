Irán presenta misil balístico mejorado como advertencia ante amenazas externas

WASHINGTON — En un comunicado difundido el lunes, medios estatales de Irán informaron que el desarrollo de un misil balístico mejorado por parte de las fuerzas armadas representa una nueva doctrina de defensa: Teherán "actuará contra cualquier amenaza, incluso antes de que se lleve a cabo".

La agencia de noticias estatal citó declaraciones de Mohsen Rezaei, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien el día anterior presumió de la nueva capacidad misilística, afirmando que había sido "puesta a prueba" contra un buque de guerra de Estados Unidos. Sin embargo, aún no se ha confirmado si la prueba correspondió al nuevo misil denominado Qassem Basir, que utiliza combustible sólido.

Por su parte, Estados Unidos anunció el sábado que se habían lanzado misiles balísticos contra sus buques de guerra, lo que llevó a una respuesta que incluyó ataques a tres petroleros iraníes. Expertos consideran que este incidente representa una escalada preocupante, dado que los ataques de Irán se habían centrado previamente en la navegación comercial. Washington aseguró que sus buques de guerra evitaron la agresión.

El mensaje de Teherán se ha intensificado en los últimos días, y el informe del lunes subrayó que el Qassem Basir marca "un punto de inflexión en la estrategia de defensa de Irán". Este misil se describe como de mayor alcance y precisión, con una ojiva de media tonelada. Presentado el año pasado, se informó que tiene un alcance mínimo de 1.200 kilómetros (745 millas).

La preocupación internacional sobre el programa de misiles balísticos de la República Islámica fue uno de los motivos que llevaron a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán a principios de este año, desencadenando el conflicto actual.

Estados Unidos desestima las versiones sobre una "zona de exclusión"

La Casa Blanca respondió a los planes anunciados por Rezaei de establecer una "zona de exclusión" cerca del estrecho de Ormuz para embarcaciones que intenten transitar por la vía, asegurando que esta se encuentra abierta y bajo control estadounidense.

Asimismo, la Marina de Estados Unidos afirmó que había desminado el estrecho y que el tráfico de buques petroleros hacia puertos no iraníes está en aumento. Un bloqueo de Estados Unidos sobre los puertos iraníes sigue vigente como parte de los esfuerzos por intensificar la presión económica sobre Teherán al limitar sus exportaciones de petróleo. Hasta el momento, se ha indicado que 94 embarcaciones comerciales han sido desviadas y tres han quedado inutilizadas.

Teherán busca que las embarcaciones sigan una ruta específica a través del estrecho, que anteriormente se consideraba una vía marítima internacional. Rezaei admitió que Estados Unidos ayuda a un número limitado de barcos a navegar por una ruta frente a Omán, y aseguró que Teherán no hunde estas embarcaciones debido a que transportan petróleo, aduciendo preocupaciones ambientales.

Mientras ambas naciones mantienen sus respectivas posturas sobre el estrecho y el flujo de transporte marítimo, la firma de información de comercio global Kpler reportó en la red social X que el tránsito marítimo por el canal ha disminuido drásticamente la semana pasada.

Un ataque reciente contra un petrolero de propiedad saudí resultó en la muerte de dos tripulantes y dejó a siete desaparecidos. Si se confirman los decesos, este sería el ataque más mortífero contra una embarcación comercial desde el inicio de la guerra.

Países de la región expresan frustración

La frustración ha crecido en el golfo Pérsico debido a la incertidumbre en torno al estrecho, una vía crucial para el envío de suministros globales de petróleo, gas natural y productos relacionados como fertilizantes. Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, manifestó en un foro de líderes mundiales en Abu Dhabi que "ningún Estado por sí solo" debería controlar el estrecho, añadiendo que "nuestras exportaciones de energía no serán tomadas como rehenes, así como tampoco nuestro comercio y nuestra actividad económica".

Emiratos Árabes Unidos, aliado cercano de Estados Unidos, ha sido blanco de repetidos ataques con misiles y drones iraníes durante el conflicto. El mes pasado, suspendió toda actividad comercial con Irán tras afirmar que había vuelto a ser atacado. Reconstruir la confianza entre Irán y los países de la región podría tomar décadas, advirtió Nabil Fahmy, secretario general de la Liga Árabe, quien condenó los ataques de Irán contra naciones vecinas.