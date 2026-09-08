Turismo Carretera: En San Luis arranca la Copa de Oro 2026 y no podés faltar, cómprate las entradas

FOTO: El TC vuelve a San Luis para arrancar con la Copa de Oro 2026

La Copa de Oro 2026 de Turismo Carretera se pone en marcha el próximo fin de semana -12 y 13 de septiembre- en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.- de San Luis. Son las cinco competencias finales que nos darán el nuevo campeón de la máxima categoría argentina y todo comienza en el exigente trazado puntano ubicado sobre la Autovía Ruta 7.

El TC, TC Pista y la Fórmula 2 conforman otra vez el programa en la primera fecha del playoff.

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Con Jonatan Castellano, con 15 pts, como puntero de la Copa de Oro del TC, seguido de Agustín Canapino, Mariano Werner, Otto Fritzler, Facundo Chapur con ocho puntos y más atrás sin unidades: Matías Rossi, Christian Ledesma, José Manuel Urcera, Mauricio Lambiris, Marcos Landa, José Hernán Palazzo, Ignacio Fain y Juan Pablo Gianini, la máxima comienza su etapa de definición de campeonato en la capital puntana.

El TC, la Copa de Oro y los paisajes de San Luis, serán una propuesta irresistible para el público local y los visitantes de muchas provincias cercanas que no querrán perderse la puesta en marcha de las cinco carreras en las que se juega todo sobre la pista.

Las entradas ya están a la venta en: https://ticket-motor.actc.org.ar/evento/tc-san-luis-fecha-11-2026-09-12

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de ACTC.org.ar