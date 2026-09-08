Barrelier acusó ahora a la madre de Agostina: la querella calificó su versión de “disparate”

Claudio Gabriel Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje e imputado como supuesto autor del femicidio de Agostina Vega, amplió este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.

Tras la audiencia, el fiscal habló brevemente con la prensa, aunque no brindó precisiones sobre el contenido de la exposición del acusado. "Es un paso procesal más", se limitó a señalar Garzón, sin confirmar si Barrelier aportó información nueva, mencionó a otras personas o respondió preguntas vinculadas con la investigación.

La ampliación se produjo después de que el imputado reemplazara a su defensa oficial y designara como abogado al penalista Carlos Argüello. Ese cambio había generado expectativas sobre un posible giro en su estrategia judicial.

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Durante más de tres horas, Barrelier declaró ante el fiscal Raúl Garzón. Según fuentes judiciales, el acusado intentó desplazar el eje de las responsabilidades y sugirió que Agostina habría sido entregada por su madre a cambio de una deuda por drogas. La versión fue calificada como “muy cruel” y carece de todo sustento judicial.

El abogado de Barrelier, el doctor Argüello, confirmó que su cliente formuló esas afirmaciones. Sin embargo, el fiscal Garzón minimizó su valor y fue categórico: “Está probado que la niña nunca salió de la casa con vida”. Las pericias confirman que Agostina fue abusada y asesinada en el interior de la vivienda.

La cámara de seguridad ubicada frente a la calle Campillo 878 captó el momento en que la niña ingresó junto a Barrelier, pero no registró su salida. Ese registro refuerza la prueba en contra del imputado.

El abogado Carlos Nayi, representante de la madre de Agostina, calificó las declaraciones de Barrelier como un “verdadero disparate” y aseguró que la evidencia recolectada las desmiente por completo.

“Agostina ingresó bajo engaño con el objetivo de darle una sorpresa a la madre”, explicó Nayi. Agregó que el crimen se ejecutó en una habitación donde se hallaron manchas de sangre y material genético que vinculan directamente a Barrelier con el delito.

Barrelier enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y homicidio. El fiscal Garzón resolverá en los próximos días el envío a juicio de todos los acusados en esta causa.

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Informe de Francisco Centeno y Gonzalo Carrasquera.