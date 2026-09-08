Barrelier acusó ahora a la madre de Agostina: la querella calificó su versión de “disparate”
El principal imputado pidió ampliar su indagatoria y sugirió que la niña fue entregada por una deuda de drogas. El fiscal Raúl Garzón y el abogado de la madre desmintieron de plano la versión y reafirmaron que la víctima nunca salió con vida de la vivienda.
08/09/2026 | 08:00Redacción Cadena 3
FOTO: Claudio Gabriel Barrelier, el detenido por el femicidio de Agostina. (Facebook)
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Audio. Con sumo hermetismo, Barrelier amplió su indagatoria por el femicidio de Agostina Vega
Ahora país
Claudio Gabriel Barrelier, detenido en la cárcel de Cruz del Eje e imputado como supuesto autor del femicidio de Agostina Vega, amplió este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.
Tras la audiencia, el fiscal habló brevemente con la prensa, aunque no brindó precisiones sobre el contenido de la exposición del acusado. "Es un paso procesal más", se limitó a señalar Garzón, sin confirmar si Barrelier aportó información nueva, mencionó a otras personas o respondió preguntas vinculadas con la investigación.
La ampliación se produjo después de que el imputado reemplazara a su defensa oficial y designara como abogado al penalista Carlos Argüello. Ese cambio había generado expectativas sobre un posible giro en su estrategia judicial.
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El principal acusado, que ya da por hecho una condena a prisión perpetua, designó al penalista Carlos Argüello y pide ampliar su declaración. La nueva estrategia apunta a revelar nombres de personas que le ofrecieron asistencia económica y no cumplieron.
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Durante más de tres horas, Barrelier declaró ante el fiscal Raúl Garzón. Según fuentes judiciales, el acusado intentó desplazar el eje de las responsabilidades y sugirió que Agostina habría sido entregada por su madre a cambio de una deuda por drogas. La versión fue calificada como “muy cruel” y carece de todo sustento judicial.
El abogado de Barrelier, el doctor Argüello, confirmó que su cliente formuló esas afirmaciones. Sin embargo, el fiscal Garzón minimizó su valor y fue categórico: “Está probado que la niña nunca salió de la casa con vida”. Las pericias confirman que Agostina fue abusada y asesinada en el interior de la vivienda.
La cámara de seguridad ubicada frente a la calle Campillo 878 captó el momento en que la niña ingresó junto a Barrelier, pero no registró su salida. Ese registro refuerza la prueba en contra del imputado.
El abogado Carlos Nayi, representante de la madre de Agostina, calificó las declaraciones de Barrelier como un “verdadero disparate” y aseguró que la evidencia recolectada las desmiente por completo.
“Agostina ingresó bajo engaño con el objetivo de darle una sorpresa a la madre”, explicó Nayi. Agregó que el crimen se ejecutó en una habitación donde se hallaron manchas de sangre y material genético que vinculan directamente a Barrelier con el delito.
Barrelier enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal y homicidio. El fiscal Garzón resolverá en los próximos días el envío a juicio de todos los acusados en esta causa.
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El fiscal explicó en Radioinforme 3 que la revisión conjunta de las causas permitió detectar similitudes en el engaño y la sujeción de las víctimas. El delito consumado en 2025 contempla una pena de entre ocho y 20 años de prisión.
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Informe de Francisco Centeno y Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Quién es Claudio Gabriel Barrelier? Es un detenido por el femicidio de Agostina Vega en Cruz del Eje.
¿Qué hará Barrelier el lunes? Ampliará su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón.
¿Por qué cambió su defensa? Designó al abogado penalista Carlos Argüello como su nuevo representante legal.
¿Qué espera Barrelier en su declaración? Revelar nombres de personas que le hicieron promesas incumplidas.
¿Cuál es el impacto de su posible declaración? Podría generar incertidumbre sobre otros actores políticos y sociales.