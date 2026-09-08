Detenido un hombre tras ataques a la red eléctrica en Alemania, provocando alarma nacional

FOTO: La policía alemana arresta a un sospechoso de ataques a la red eléctrica tras días de búsqueda

BERLÍN — La policía alemana logró arrestar el martes a un individuo sospechoso de haber llevado a cabo una serie de ataques contra la infraestructura eléctrica del país, lo que generó una búsqueda intensa que se extendió por varios días.

El detenido, un hombre de 48 años, fue apresado en las cercanías de una central eléctrica ubicada en Weisweiler, en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Aunque las autoridades no han revelado su nombre ni nacionalidad debido a las normativas de privacidad, varios medios locales lo identificaron como Daniel V. El sospechoso poseía explosivos en el momento de su captura y no presentó resistencia, según un comunicado de la policía de Colonia.

Los primeros incidentes de sabotaje se reportaron a inicios de la semana pasada, comenzando con un ataque a una subestación cercana a la central de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo, en el noreste de Alemania. Horas más tarde, un cortocircuito afectó a las líneas eléctricas en la subestación de Bergheim, próxima a Colonia. Tras estos sucesos, altos funcionarios de seguridad en ambos estados encendieron las alarmas y advirtieron sobre la posibilidad de que los ataques fueran ejecutados por fuerzas extranjeras.

Estos incidentes se produjeron en un contexto de máxima alerta en el país, tras la acusación del gobierno alemán a Rusia por un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig/Halle el 4 de agosto, donde se utilizó un dron cargado con explosivos.

A pesar de ello, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que se cree que los ataques fueron perpetrados por un único activista relacionado con el extremismo climático.

Además de los ataques iniciales en Jänschwalde y Bergheim, se alega que el detenido intentó utilizar cohetes caseros en diversas ubicaciones de Renania del Norte-Westfalia y en los estados orientales de Brandeburgo y Sajonia, con la intención de lanzar un cable delgado sobre líneas eléctricas de alta tensión, lo que provocaría cortocircuitos.

Más recientemente, la policía localizó el lunes varios dispositivos de lanzamiento en una línea eléctrica de alta tensión cerca de la planta de Weisweiler, muy cerca del lugar donde se detuvo al sospechoso. Los investigadores también hallaron una carta en la que se asumía la responsabilidad de los ataques, así como varias otras cartas encontradas anteriormente en distintos lugares, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

En las misivas, el individuo justificaba sus acciones como parte de una lucha contra los combustibles fósiles, ya que el lignito sigue siendo extraído y utilizado para la generación de electricidad en los tres estados donde se sospecha que cometió o intentó llevar a cabo ataques.

La policía reportó el martes que, cerca del lugar del arresto, también fue hallada una tienda de campaña oculta entre la maleza, que contenía cargas explosivas adicionales. Estos objetos están siendo analizados por un especialista en desactivación de explosivos de la Oficina Estatal de Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia.

La fiscalía de Cottbus había emitido previamente una orden de arresto contra el hombre de 48 años. Los agentes se encontraban en el lugar en Weisweiler asegurando pruebas y verificando si había otros dispositivos de detonación adicionales que aún no habían sido descubiertos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.