Líderes de la UE critican funeral de Mladic en Serbia y sus implicancias para la adhesión al bloque

FOTO: Líderes de la UE condenan honores fúnebres de Serbia a Ratko Mladic y cuestionan su ingreso

BRUSELAS — Altos funcionarios de la Unión Europea manifestaron su sorpresa el martes tras el funeral de héroe otorgado a Ratko Mladic, un general serbobosnio condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra, lo que ha suscitado dudas sobre la capacidad de Serbia para unirse al bloque comunitario.

Mladic fue sepultado en Belgrado el lunes con honores militares, liderados por el patriarca de la Iglesia ortodoxa serbia, Porfirije. El ataúd de Mladic, cubierto con una bandera, fue transportado por soldados del ejército serbio hacia el cementerio.

Asistieron varios ministros del gobierno serbio al funeral del hombre conocido como el "Carnicero de Bosnia", quien fue hallado culpable del primer genocidio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Para muchos serbios, Mladic sigue siendo un héroe.

"Las imágenes del funeral de Ratko Mladic ayer en Belgrado fueron impactantes", afirmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en sus redes sociales.

"Los elementos de apoyo oficial y la presencia de algunos altos funcionarios serbios en el funeral son profundamente lamentables", añadieron Von der Leyen y Costa. "Demuestran un fracaso a la hora de afrontar un capítulo oscuro de la historia reciente de Europa y contradicen los valores que sustentan el camino de Serbia hacia la Unión Europea".

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, no estuvo presente en el funeral, pero sí su hijo, Danilo. Entre los asistentes se encontraban el líder nacionalista serbobosnio Milorad Dodik y el embajador ruso en Serbia, Alexander Botsan-Kharchenko.

Vucic, un ex ultranacionalista que apoyó las políticas expansionistas de Serbia durante las guerras de los años 90, describió el funeral como un "desahogo emocional".

El ministro de Justicia serbio, Nenad Vujic, también asistió, asegurando que las autoridades ayudaron a mantener el orden en el funeral, aunque la familia estuvo a cargo del evento.

La comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, había advertido que el funeral sería "una prueba" para Belgrado. Canceló una visita planeada a Serbia, afirmando que "la glorificación" de Mladic sería incompatible con los valores europeos.

El funeral representa un desafío para las aspiraciones de Serbia de unirse a la UE, especialmente después de que la Unión Europea suele presentar su informe anual de ampliación a finales de octubre, donde se detallan los avances de cada país candidato.

Se anticipa que Von der Leyen realice una visita a la región de los Balcanes Occidentales antes de la publicación de dicho informe, aunque aún no se han fijado fechas ni se ha hecho pública una agenda.

Consultado sobre las posibles consecuencias para la adhesión de Serbia, el portavoz de Von der Leyen se limitó a decir: "lo estamos examinando". Las perspectivas de adhesión de Serbia ya se habían visto afectadas por retrocesos democráticos. En abril, Kos advirtió que Belgrado podría perder acceso a aproximadamente 1.500 millones de euros (1.800 millones de dólares) en fondos de la UE debido a irregularidades en elecciones municipales.

El partido nacionalista-populista SNS de Vucic tiene vínculos estrechos con el Partido Popular Europeo, principal grupo político de la UE, lo que ha generado críticas sobre su apoyo a Vucic, quien ha sido acusado de celebrar a criminales de guerra. "Ya es hora de que el PPE deje de actuar como refugio seguro para el partido SNS", expresó el eurodiputado Vladimir Prebilic.

La periodista de AP Jovana Gec en Belgrado contribuyó a este despacho.