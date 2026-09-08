Tres comandos unificados garantizarán la seguridad durante la visita del papa León XIV

FOTO: La visita del papa León XIV a la Argentina será en noviembre.

Buenos Aires, 8 de septiembre (NA) – El Ministerio de Seguridad ha establecido tres Comandos Unificados Federales para asegurar la visita del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. Estos comandos operarán en la Ciudad de Buenos Aires, así como en las localidades bonaerenses de Luján y Claypole, y en la provincia de Córdoba.

Las resoluciones que habilitan estos comandos fueron publicadas el martes en el Boletín Oficial, según informó la Agencia Noticias Argentinas. La creación de estos dispositivos busca coordinar la seguridad durante el viaje apostólico, en colaboración con la Guardia Suiza, encargada de los protocolos de seguridad a seguir.

Las resoluciones establecen que el Comando Unificado Federal, establecido por la Resolución N° 403 del 21 de mayo de 2024, tiene como objetivo "planificar, coordinar y ejecutar los despliegues especiales interfuerzas necesarios para preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad" para la visita del papa León XIV.

En total, se han creado tres comandos: Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comando Unificado Federal Buenos Aires-Luján-Claypole y Comando Unificado Federal Córdoba. Cada uno de estos dispositivos se enfocará en "preservar el orden público y garantizar las condiciones de seguridad durante las actividades del Viaje Apostólico" en las áreas mencionadas.

Asimismo, tendrán la responsabilidad de "adoptar las medidas necesarias para contribuir a la protección de Su Santidad el papa León XIV, sin perjuicio de las competencias de los organismos encargados de su custodia inmediata; proteger a las delegaciones oficiales, autoridades nacionales, extranjeras y personas participantes; prevenir y conjurar delitos de competencia federal y acciones que puedan afectar la seguridad interior".

Los comandos también se encargarán de proteger objetivos federales, sedes diplomáticas, aeropuertos, terminales de transporte y otros puntos estratégicos, incluyendo establecimientos penitenciarios en el itinerario del papa. Además, deberán coordinar despliegues en lugares de celebración, recorridos, accesos y zonas de concentración, prestando especial atención al riesgo de aglomeraciones masivas en actividades abiertas al público.

Por último, se establecerán mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inmediata ante incidentes o contingencias, trabajando en cooperación con las autoridades locales dentro del marco legal correspondiente.

Los comandos estarán compuestos por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal, y otros organismos estatales convocados según sus competencias.