Argentina va por todo: 658 atletas representarán al país en los Suramericanos 2026

El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó oficialmente la conformación de la Delegación Argentina que representará al país en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reunirán a atletas de todo el continente en una competencia que también apunta a fortalecer la integración entre las naciones sudamericanas.

La delegación estará integrada por 658 atletas: 346 varones y 312 mujeres, una composición que refleja la amplitud de la representación nacional. Argentina contará además con presencia en 59 disciplinas deportivas, entre ellas atletismo, natación, fútbol, hockey, gimnasia, ciclismo, judo, lucha, remo, rugby 7, surf, tenis, vóleibol y vóleibol de playa.

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También habrá participación argentina en disciplinas como e-sports, escalada deportiva, skateboarding, pádel, racquetbol, pelota vasca, tiro deportivo, triatlón, vela y distintas modalidades ecuestres. De esta manera, el país tendrá una de las delegaciones más numerosas y diversas de la competencia que se desarrollará en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Uno de los aspectos destacados por el COA es el carácter federal de la delegación. Deportistas provenientes de distintas regiones del país vestirán la camiseta argentina y formarán parte de una competencia que, además de buscar resultados, servirá como experiencia de crecimiento para atletas que proyectan sus carreras hacia futuros compromisos continentales, panamericanos y olímpicos.

En el plano deportivo, Argentina buscará alcanzar el máximo rendimiento y sostener su protagonismo histórico en los Juegos Suramericanos. Al mismo tiempo, la competencia representará una instancia de aprendizaje y preparación para numerosos deportistas que continúan sus procesos de desarrollo junto a sus federaciones, clubes, entrenadores e instituciones.

Más allá de las medallas, desde el COA remarcaron que cada integrante de la delegación representará los valores del Movimiento Olímpico: respeto, excelencia y amistad. Con esa premisa, los 658 atletas argentinos llegarán a Santa Fe 2026 con el objetivo de competir al máximo nivel y representar al país bajo una misma bandera.